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元大銀行西園分行嶄新開幕 串聯萬華百年商脈注入金融新活力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大銀行西園分行團隊將以熱誠與專業的精神深耕在地金融服務，串接萬華繁華今昔，共同開創萬華繁榮新時代。(元大銀行/提供)
元大銀行西園分行團隊將以熱誠與專業的精神深耕在地金融服務，串接萬華繁華今昔，共同開創萬華繁榮新時代。(元大銀行/提供)

元大銀行秉持「深耕在地、創新服務」的理念，正式於台北市萬華區設立「西園分行」，進一步強化在地金融服務網絡。西園分行以嶄新營業空間及專業金融團隊，為當地企業與居民提供多元及便捷的金融服務，以當地厚實的經濟實力為基石，乘載萬華繁華今昔，攜手共創地方經濟繁榮新局。

西園分行位於台北市萬華區西園路二段207號，緊鄰交通樞紐光復橋，串聯萬華百年商貿歷史與新興商圈。萬華素有「商業發源地」之稱，孕育無數企業與商家，區內亦有多個商圈，擁有深厚的商業歷史與蓬勃的經濟動能。元大銀行深知民眾與企業對金融服務的多元需求，未來將提供更便捷的數位銀行體驗、個人理財規劃、房貸與信貸等全方位金融服務，滿足客戶不同人生階段的財務規劃與目標，協助客戶穩健累積財富及財富傳承。同時，也將透過企業金融、財富管理等專業服務，助力在地企業發展，強化資金運用效率，打造更完善的金融服務體驗。

元大銀行是專業與溫度兼具的金融夥伴，始終將客戶權益置於首位，堅守資產安全防線，全力守護每一分財富。面對詐騙手法日益翻新，元大銀行積極導入AI智能防詐科技，113年成功攔阻558件詐騙案件，攔阻金額達新臺幣4.9億元，以科技創新強化金融防護，確保客戶財產安全無虞。此外，針對在地商家及企業推出在地深耕專案，提供各項專屬的優惠，金流整合一次到位。元大銀行將以穩健的金融實力與創新服務模式，深化與當地企業及居民的合作關係，共同推動區域經濟成長。

為慶祝西園分行開幕，元大銀行特別推出「小龍報喜，蛇咪攏好」創富列車活動，誠摯邀請民眾共襄盛舉，一同參與幸福打卡之旅，感受滿滿喜氣與財富祝福。

元大 萬華 詐騙

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