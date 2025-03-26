台新銀攜北檢簽署「戰神專案」MOU 打造AI防詐全新防線

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新金控董事長吳東亮（圖中）見證，由台新銀行總經理林淑真（圖左）與臺北地方檢察署檢察長王俊力（圖右）代表締結。台新銀行／提供
台新金控董事長吳東亮（圖中）見證，由台新銀行總經理林淑真（圖左）與臺北地方檢察署檢察長王俊力（圖右）代表締結。台新銀行／提供

金融防詐戰線全面升級！台新銀行25日與臺北地方檢察署簽署「戰神專案」防詐合作備忘錄(MOU)，在台新金（2887）控董事長吳東亮見證下，由台新銀行總經理林淑真與臺北地方檢察署檢察長王俊力代表締結，宣示將透過AI科技，提前預警通報並預控潛在高風險帳戶，共同攜手打擊重大詐騙案件。

林淑真表示，台新銀行內部不斷運用新科技強化防詐，除透過監控機制預先控管高風險帳戶外，也以AI模型「台新戰神」，即時監控可疑交易。在保護潛在被害人方面，更創新建置共享平台，將相關被害人受詐資訊分享至全臺分行，盡可能將被害人二度遭詐的機率降低為零。

根據台新銀行統計，台新戰神AI模型上線1年多，模型準確率已高達50%以上，2024年共成功攔阻612個警示戶，攔阻金額近7千萬元；全體金融同業警示戶佔比相較2023年亦下降約14%，顯現成效斐然。

台新銀行不僅內部持續優化防詐機制，更積極與各界聯合組詐，此次與臺北地檢署攜手簽署MOU，運用AI技術鎖定潛在高風險帳戶，一旦發現重大可疑交易，將立即通報檢方調查，提前揪出疑似詐騙帳戶。此外，台新建置ATM即時監控系統，自動識別可疑之異常帳戶，即時通報檢警攔截，有效攔截詐騙金流，降低民眾損失。

臺北地檢署檢察長王俊力表示，透過本次合作意向書的簽署，將使銀行能更有效地判斷可疑的帳戶活動，並在詐騙案件發生的初期階段即時阻斷，不僅能減少民眾的財產損失，更可大幅降低後端司法資源的耗費，也期待透過此次合作，發揮金融機構前端控管與檢察機關後端查緝的綜效，共同守護民眾的財產安全。

台新銀行強調，未來將持續深化與檢警合作，加大投入資源以提升高風險帳戶識別效能，從線上到線下布建防詐網，展現打擊詐騙的堅定決心與行動力，全力守護民眾財產安全。

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