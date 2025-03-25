大誠保經：拚2025業務破萬人 產壽險保費目標300億元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
大誠保經邀請「麋先生」出任年度代言人。記者戴玉翔／攝影
大誠保經邀請「麋先生」出任年度代言人。記者戴玉翔／攝影

大誠保險經紀人自1993年創立以來，服務客戶突破百萬人，簽約保單超過300萬件，連續五年蟬聯全國第一大保經公司。25日大誠保經舉辦年度記者會，由董事長王文全、執行副總魏淑蓮、未來接班人總經理王怡婷，三大巨頭共同宣示年度目標，力拚業務員人數挑戰正式衝破萬人、產壽險保費突破300億元。同時，大誠保經今年也邀請溫暖人心的金曲樂團「麋先生」擔任品牌代言人，共同激盪出大誠保經的年度主題曲《去飛翔》，象徵大誠保經邀請所有身懷夢想的年輕夥伴加入。

大誠保經創立至今將滿32年，面對競爭日益激烈的市場，董事長王文全、執行副總魏淑蓮秉持初衷、重視制度穩定性，讓大誠居領先地位，截至2024年底，業務員人數達7700人，為全台規模最大保經公司。而2024年大誠保經產壽險保費達220億元，今年目標是雙位數成長，希望能突破300億元大關。

王文全透露，30年來大誠穩定的「開放事業體制度」保障了每位夥伴的努力和成長，而集體經營和利潤共享的理念，更讓每位夥伴能共同分享公司的成果，使得大誠成為保經業界唯一人數每年正成長的品牌。魏淑蓮也提到，大誠提供客戶多元且精準的保險服務，並且堅持以人為本、多元包容的價值，30多年來不間斷廣納各方潛力人才，與大誠一起創造財富。

王怡婷指出，大誠走過30多個年頭，未來將會持續創新，讓每個世代的客戶都能安心將家庭交付給大誠；同時大誠也歡迎更多有夢想的夥伴一起投入大誠、加入「夢想飛翔計畫」，透過合理的利潤分配，讓每位大誠夥伴無後顧之憂的努力，同時能為自己實現夢想。

大誠保經也正式宣布年度代言人為近期人氣正旺的「麋先生」樂團，王怡婷表示，麋先生不僅才華洋溢，勇於追逐夢想、為自己開創未來的信念更與大誠保經的品牌精神不謀而合，相信他們將會是最有號召力的追夢飛翔大使。

大誠保經董事長王文全（中）、執行副總魏淑蓮（左）、總經理王怡婷（右）三人，於25日記者會中以英姿煥發的飛官裝扮登場，宣布大誠保經2025年「夢想飛翔計畫」正式啟動。記者戴玉翔／攝影
大誠保經董事長王文全（中）、執行副總魏淑蓮（左）、總經理王怡婷（右）三人，於25日記者會中以英姿煥發的飛官裝扮登場，宣布大誠保經2025年「夢想飛翔計畫」正式啟動。記者戴玉翔／攝影

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