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AI防詐 台新金攜手北檢

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
在台新金控董事長吳東亮（後排中）見證下，台新銀行昨和台北地檢署簽署「戰神專案」防詐合作備忘錄，並由台新銀總經理林淑真（後排左四）與台北地檢署檢察長王俊力（後排右四）簽約。圖／台新銀行提供
在台新金控董事長吳東亮（後排中）見證下，台新銀行昨和台北地檢署簽署「戰神專案」防詐合作備忘錄，並由台新銀總經理林淑真（後排左四）與台北地檢署檢察長王俊力（後排右四）簽約。圖／台新銀行提供

台新金融防詐戰線全面升級。台新銀行昨在台新金控董事長吳東亮見證下，和台北地檢署簽署「戰神專案」防詐合作備忘錄，並由台新銀行總經理林淑真與台北地檢署檢察長王俊力完成簽約，宣示將透過AI科技，提前預警通報並預控潛在高風險帳戶，共同攜手打擊重大詐騙案件。

林淑真表示，台新銀不斷運用新科技強化防詐，除透過監控機制預先控管高風險帳戶外，也以AI模型「台新戰神」即時監控可疑交易。在保護潛在被害人方面，更創新建置共享平台，將相關被害人受詐資訊分享至全台分行，盡可能將被害人二度遭詐的機率降低為零。

台新銀行統計，台新戰神AI模型上線年餘，模型準確率高達百分之五十以上，去年成功攔阻六一二個警示戶，攔阻金額近七千萬元；另外在全體金融同業警示戶占比，相較二○二三年下降約百分之十四，阻詐成果由此可見。

台新銀這次與台北地檢署攜手簽署MOU，運用AI技術鎖定潛在高風險帳戶，一旦發現重大可疑交易，將立即通報檢方調查，提前揪出疑似詐騙帳戶。台新銀指出，台新也建置ATM即時監控系統，自動識別可疑的異常帳戶，即時通報檢警攔截，有效攔截詐騙金流，降低民眾損失。

王俊力說，透過合作意向書的簽署，將使銀行更有效判斷可疑帳戶活動，並在詐騙案件發生的初期即時阻斷，將可大幅降低後端司法資源的耗費。

監控 詐騙 風險

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