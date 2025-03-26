壽險業滿手保費 有了好去處

金管會積極推動保險資金投入國內公建和政府扶植產業，將有利解決壽險業資產、負債不匹配的問題，讓壽險業滿手台幣保費收入，有更好的去處。

據金管會統計，2025年1月底外幣保單保費收入占比36%，下探近七年同期低點，保險局副局長蔡火炎坦言，外幣保單占比是相對的，與新台幣保單銷售好壞連動，外幣保單占比愈低，顯示台幣計價保單需求愈高，銷售也愈熱。

1月台幣保單的新契約保費收入成長54%，相對外幣保單僅成長11%。台幣保單賣愈多，壽險業收了滿手台幣保費，就會衍生投資去化問題，也因國內固定收益標的少，業者只能換成美元投資海外，就出現了幣別錯配問題。

據統計，近十年台灣壽險業資產規模年平均增加1.8兆元，但同期間國內固定收益投資標的卻僅增加0.3兆元。