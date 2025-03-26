壽險業滿手保費 有了好去處

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會積極推動保險資金投入國內公建和政府扶植產業，將有利解決壽險業資產、負債不匹配的問題，讓壽險業滿手台幣保費收入，有更好的去處。

據金管會統計，2025年1月底外幣保單保費收入占比36%，下探近七年同期低點，保險局副局長蔡火炎坦言，外幣保單占比是相對的，與新台幣保單銷售好壞連動，外幣保單占比愈低，顯示台幣計價保單需求愈高，銷售也愈熱。

1月台幣保單的新契約保費收入成長54%，相對外幣保單僅成長11%。台幣保單賣愈多，壽險業收了滿手台幣保費，就會衍生投資去化問題，也因國內固定收益標的少，業者只能換成美元投資海外，就出現了幣別錯配問題。

據統計，近十年台灣壽險業資產規模年平均增加1.8兆元，但同期間國內固定收益投資標的卻僅增加0.3兆元。

保單 壽險業 新台幣

延伸閱讀

壽險業外幣保單1月對新約保費貢獻度 7年同期新低

五大壽險搶富豪戶開戰 金管會放行保單質借、向銀行融資買保險兩大業務

保單質借、保費融資試辦 壽險業者擔心錢被銀行挖走

壽險5強搶攻富豪戶保單！融資、質借 金管會門開了

相關新聞

銀行發穩定幣 金管會點頭 限境內發行且僅連結法幣

金管會昨（25）日預告「虛擬資產服務（VASP）法」草案，拍定「穩定幣」限境內發行人（銀行）發行且僅連結法幣，若有境外穩...

美元保單宣告利率高掛 與美債殖利率相當

利變型保單去年賣出3,061億元，年增逾一成，而市場上美元保單宣告利率近期調高動作頻頻，已掀搶客大作戰，其中台灣人壽最高...

中信銀高資產業務奪雙獎

中國信託銀行私人銀行以成為台灣高資產客戶首選為願景，勇奪國際知名財經媒體《Global Finance》（全球金融）評選...

富邦減碳議合工作坊聚焦

富邦金控24日攜手台北富邦銀行、富邦人壽、富邦產險、富邦證券、富邦投信等五家子公司舉辦「永續經濟活動認定參考指引議合工作...

台幣貶 探兩個半月低點

美國總統川普釋出關稅措施減免可能性，美股回神，台股昨（25）日上漲逾百點，惟美元指數仍強勢，亞幣受壓，新台幣早盤一度升至...

中租大陸籌資270億元

中租控股今年力拚重返成長，旗下中國大陸仲利國際租賃展開年度籌資規劃，累計包括發行資產支持票據（ABN）以及銀行聯貸，籌資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。