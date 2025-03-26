富邦減碳議合工作坊聚焦

富邦金控（2881）24日攜手台北富邦銀行、富邦人壽、富邦產險、富邦證券、富邦投信等五家子公司舉辦「永續經濟活動認定參考指引議合工作坊」，這是富邦金控連續第二年舉辦減碳議合工作坊，由台北富邦銀行總經理郭倍廷代表致詞，勤業眾信執行副總經理李介文進行專題演講，五家子公司齊力邀請24家企業客戶響應，共促企業低碳轉型。

郭倍廷致詞時表示，身為手握資金的金融業者，富邦深知推動永續轉型的重要性，也積極運用金融影響力，支持企業客戶與投資對象低碳轉型。

2024年舉辦SBT議合工作坊後，已成功促成部分客戶將設定SBT目標納入評估，而今年再進一步舉辦減碳議合工作坊，希望透過循序漸進的方式，幫助企業夥伴加速推動與落實低碳轉型，攜手利害關係人，共同邁向永續未來。

面對日趨嚴峻的氣候變遷威脅，全球積極推動減碳與永續轉型，而金管會也於2024年底公布最新的「永續經濟活動認定參考指引第二版」及「轉型計畫建議涵蓋事項」，協助企業與金融業判斷對減碳與永續發展有實質貢獻的經濟活動。

第二版參考指引進一步擴大適用之產業範圍，涵蓋五大產業、共29項一般經濟活動及14項支持型經濟活動，提供可具體衡量及具可比較性之標準，企業可藉此更清晰地評估自身活動的永續性，並有助降低與利害關係人和金融機構之溝通成本；同時亦提供「轉型計畫建議涵蓋事項」，為企業在制定具體可行的轉型路徑時提供參考依據。

富邦金控本次永續經濟活動認定參考指引工作坊，邀請石化、半導體、紡織、運輸、廢棄物處理等產業之企業夥伴共同參與，協助企業客戶瞭解指引細節，並依主管機關轉型計畫樣本進行討論及意見交流；期待透過本次工作坊，引導客戶參考該指引，揭露營運之經濟活動的永續程度，並擬定及揭露具體轉型計畫，富邦金控亦能藉此更瞭解客戶需求、提供金融支持。

富邦金控與子公司長期致力於攜手企業客戶與供應商進行低碳轉型，積極參與國際組織、舉辦各種活動邀請客戶參與，共同提升永續知能。