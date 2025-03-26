中信銀高資產業務奪雙獎

中國信託銀行私人銀行以成為台灣高資產客戶首選為願景，勇奪國際知名財經媒體《Global Finance》（全球金融）評選今年度「全球最佳財富管理暨私人銀行—淨資產介於100萬美元-2,490萬美元」及「台灣最佳財富管理暨私人銀行」雙獎肯定，為台灣金融業唯一得主，刷新歷史新頁。

《Global Finance》（全球金融）於美國紐約舉辦「2025年全球最佳財富管理暨私人銀行」（World's Best Private Bank Awards 2025）頒獎典禮，中信銀紐約分行行長、副總經理李明道出席領獎。「全球最佳財富管理暨私人銀行」為表揚在高淨值客戶財富管理服務表現卓越之銀行，協助客戶實現資產增值、保值及資產傳承，透過專家、學者及財經記者歷經獨立研究、審查與討論後，遴選出專業、貼心服務且深受客戶信賴的卓越機構。

本屆共計123家國際級的金融機構參與評選，中國信託銀行憑藉創新產品與優異服務，於全球參賽機構中脫穎而出，抱回世界級榮耀。

根據內部資料統計，中國信託銀行高資產客戶的資產配置投資占比近五成，顯見高資產客戶對中國信託銀行財富管理規劃之認同，配合數位化之投資部位資產品質燈號服務，賦能客戶關係經理即時檢視客戶資產配置狀況並提供建議。

產品方面，中國信託銀行具備整合的系統平台及自建評價模型，成為少數具有可自行管理衍生性金融商品部位風險能力的銀行；去年自產自銷境內結構型債券將近60檔，發行檔數為居全台銀行之冠。為提供投資人更多元彈性的商品選擇，進一步建構全球通用的結構債發行機制（Global MTN），由香港分行發行境外結構型商品，全方位滿足投資人資產跨境配置需求。

主辦單位表示，中國信託銀行私人銀行可量身為高資產客戶打造完善的解決方案及專業的產品組合管理，並提供客戶在財富永續及家族治理的專業建議，成為本次獲獎的致勝關鍵。

中國信託銀行耕耘高資產客戶已逾20年，洞悉高資產客群在家族財富傳承、企業傳承與接班規劃上，除重視財富永續，亦有境內外、跨國整合服務複雜需求，需仰賴專業機構提供解決方案。因此，身為台灣最國際化的銀行，2012年率先布局香港、新加坡私人銀行業務，擁有海內外370處據點優勢，協助客戶跨境需求，整合並管理資產，中國信託銀行私人銀行業務團隊全球逾百人，加上前、中、後台團隊逾千人，可客製化服務，滿足高資產客戶需求。