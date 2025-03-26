台幣貶 探兩個半月低點
美國總統川普釋出關稅措施減免可能性，美股回神，台股昨（25）日上漲逾百點，惟美元指數仍強勢，亞幣受壓，新台幣早盤一度升至32.99元後，隨即轉貶，終場貶值4.7分收33.085元，探逾兩個半月新低，台北與元太總成交量14.235億美元。
受到國際美元走強，外資持續小幅淨匯出下，匯銀主管指出，短線新台幣緩步走貶格局不變，料區間先看32.8元到33.2元。根據央行統計，昨日美元指數升0.4％，主要亞幣偏貶，新台幣貶值0.14％，小於主要出口對手國韓元重貶0.26％，日圓更成為重災區，昨日一日就重貶0.72％，至於人民幣則貶0.15％、星元貶0.13％。
匯銀主管指出，這波亞幣走貶，主因來自國際美元走強，亞幣包括韓元、日圓都走軟，投信投資海外ETF款項匯出逾億美元，進口商擔心新台幣價格不利，開始出手買匯，出口商反而惜售偏向觀望。
匯銀主管指出，眼亞幣走貶，央行也適度放手，讓匯價交由市場決定，新台幣昨日盤中貶破匯銀主管眼中短線33.05元關卡，終場以貶值4.7分收33.085元。
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