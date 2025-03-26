中租大陸籌資270億元

中租控股（5871）今年力拚重返成長，旗下中國大陸仲利國際租賃展開年度籌資規劃，累計包括發行資產支持票據（ABN）以及銀行聯貸，籌資額度已達人民幣59億元，約當新台幣近270億元，透過在地靈活籌資，支應業務成長需求。

2024年中國大陸疫後復甦不如預期，大陸人民銀行也降息降準，並持續釋放繼續降準降息訊號，而經濟景氣欠佳也使得中租控股在大陸以及東協部分國家的業務，受到延滯率升高以及預期信用減損損失擴大的衝擊，影響獲利。中租控股今年規劃要將在越南市場控管企金業務改善措施，落實到中國大陸，以利改善延滯率與縮小預期信用減損損失，另外，配合大陸營運據點增加，持續擴張業務，因此陸續展開在地籌資計畫。

仲利國際租賃昨（25）日董事會決議通過與瑞穗銀行（中國）擔任主辦的聯貸銀行團，簽署人民幣中期貸款聯貸授信契約，聯貸期限3年，金額為人民幣41億元，預計聯貸取得資金，將可有效提高仲利國際融資租賃的營運資金取得，並擴大營業規模。