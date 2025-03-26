美元保單宣告利率高掛 與美債殖利率相當

利變型保單去年賣出3,061億元，年增逾一成，而市場上美元保單宣告利率近期調高動作頻頻，已掀搶客大作戰，其中台灣人壽最高已來到4.3％，新光、全球人壽來到4.25%，國泰人壽、南山人壽、凱基人壽也有4.2%。宣告利率水準幾乎與美債殖利率相當，也讓美元利變保單買氣大增

據統計，今年2月利變壽險約賣249億元，年成長25％。各大壽險公司也推出新一波美元利變險，宣告利率也是居高不下，如國泰人壽昨（25）日推出宣告利率4.2%的美元利變終身保單；凱基人壽、台新人壽日前也推兩款美元利變壽險，宣告利率達4.15%，滿足資產配置與多元資金需求。

各大壽險持續拉高宣告利率，替美元利變型保單銷售加馬力，包含新光人壽、全球人壽、凱基人壽及富邦人壽等，3月均調高保單宣告利率，新壽大手筆調升111張的美元保單宣告利率，調升後，美元保單宣告利率最高來到4.25%。全球人壽同樣宣布調升18張美元保單宣告利率，調升後，美元保單最高利率4.25%；凱基人壽調整後，美元保單最高宣告利率達4.2%；富邦人壽美元保單宣告利率最高4.15%。

目前為止，美元保單宣告利率最高水準仍為台灣人壽的4.3%；新光人壽、全球人壽美元保單宣告利率來到4.25%；國泰人壽、南山人壽、凱基人壽美元商品宣告利率最高水準均為4.2%；富邦人壽、元大人壽、宏泰人壽、合庫人壽、臺銀人壽、台新人壽、遠雄人壽為4.15%；三商美邦人壽（2867）為4.1%；第一金人壽則為4.05%。

壽險公司也推出新一波美元利變險搶市，國壽宣布推出宣告利率4.2%的美元利變終身保單，特別的是「樂齡優退權」，當年齡達到60歲或65歲之保險單週年日時，開始領取給付「生存保險金」，選定後就可每年領或每月領，領終身。

凱基人壽推出新美元利率變動型終身壽險，該保單宣告利率4.15%，除了分期繳費享終身保障，若符合高保費費率折減門檻及首、續期指定金融機構自動轉帳繳費，最高享7%保費折減。

台新人壽推出兩款美元計價利變壽險，宣告利率同樣達4.15%，滿足客戶在保障、投資及財務規劃需求。