銀行發穩定幣 金管會點頭 限境內發行且僅連結法幣

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會25日預告「虛擬資產服務（VASP）法」草案，拍定「穩定幣」限境內發行人（銀行）發行且僅連結法幣。（路透）
金管會25日預告「虛擬資產服務（VASP）法」草案，拍定「穩定幣」限境內發行人（銀行）發行且僅連結法幣。（路透）

金管會昨（25）日預告「虛擬資產服務（VASP）法」草案，拍定「穩定幣」限境內發行人（銀行）發行且僅連結法幣，若有境外穩定幣如泰達幣（USDT）要來台，將視同商品，須在國內VASP交易所上架且須經金管會同意，該草案將在6月底前報行政院。

簡單說，未來國內銀行業將可發行連結新台幣、美元等法幣的穩定幣，以做為法幣和虛擬貨幣交易的橋梁，這將讓虛擬資產交易全面迎向新時代。

目前有23家已完成洗錢防制法遵聲明的VASP業者，依新規，最晚得在3月底向金管會提出「登記」申請，一旦屆期就不能再做VASP業務否有刑責。據統計，目前僅有四家提出申請，等於有19家都已面臨大限倒數。

另外，還有六家VASP是新進者，已向金管會申請登記，也就是說，目前已登記者僅有十家，金管會將在9月底完成審核。

為強化VASP管理及促進產業發展，金管會訂定「虛擬資產服務法」草案，共七個章節，總則、虛擬資產服務商、VASP公會管理、穩定幣發行及管理、管理與監督、罰則及附則，金管會並在2月召開公聽會。

證期局主秘尚光琪說，公聽會後有兩大調整，一、穩定幣管理，境外穩定幣（如泰達幣）若要在國內交易，需得在國內VASP交易所上架，該VASP交易所需向金管會申請核准才能將此商品上架交易。目前VASP交易所僅有四家。

至於那些銀行可以發行穩定幣？尚光琪說，穩定幣子法需等專法通過，再跟央行研議相關規範。

二、虛擬資產產品若要上下架，原先是由業者自訂上下架規範，未來需經金管會同意。尚光琪坦言，因虛擬資產商品較複雜，基於保護投資人，希望透過嚴謹程序來做。

罰則部分，若屬虛擬資產詐欺或操縱，最重關十年得併科1,000萬至2億元罰金，若是無照幣商，最重關七年得併科1億元以下罰金。

新台幣 洗錢防制法 金管會

延伸閱讀

公共政策網路平台 預告軍法草案遭駭？國發會三點說明

國銀房貸逾放金額連7月攀升 金管會：無信用風險

金管會業務報告工作6大方向 亞資中心成亮點

壽險業外幣保單1月對新約保費貢獻度 7年同期新低

相關新聞

銀行發穩定幣 金管會點頭 限境內發行且僅連結法幣

金管會昨（25）日預告「虛擬資產服務（VASP）法」草案，拍定「穩定幣」限境內發行人（銀行）發行且僅連結法幣，若有境外穩...

美元保單宣告利率高掛 與美債殖利率相當

利變型保單去年賣出3,061億元，年增逾一成，而市場上美元保單宣告利率近期調高動作頻頻，已掀搶客大作戰，其中台灣人壽最高...

中信銀高資產業務奪雙獎

中國信託銀行私人銀行以成為台灣高資產客戶首選為願景，勇奪國際知名財經媒體《Global Finance》（全球金融）評選...

富邦減碳議合工作坊聚焦

富邦金控24日攜手台北富邦銀行、富邦人壽、富邦產險、富邦證券、富邦投信等五家子公司舉辦「永續經濟活動認定參考指引議合工作...

台幣貶 探兩個半月低點

美國總統川普釋出關稅措施減免可能性，美股回神，台股昨（25）日上漲逾百點，惟美元指數仍強勢，亞幣受壓，新台幣早盤一度升至...

中租大陸籌資270億元

中租控股今年力拚重返成長，旗下中國大陸仲利國際租賃展開年度籌資規劃，累計包括發行資產支持票據（ABN）以及銀行聯貸，籌資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。