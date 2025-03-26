一銀、刑事局簽反詐 MOU

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
一銀與刑事局簽署「反詐騙合作意向書」，刑事局局長周幼偉（左五起）、第一金暨第一銀行董事長邱月琴、第一金總經理方螢基、一銀總經理李嘉祥及防詐專責副總簡志光出席簽約儀式。第一銀行／提供
一銀與刑事局簽署「反詐騙合作意向書」，刑事局局長周幼偉（左五起）、第一金暨第一銀行董事長邱月琴、第一金總經理方螢基、一銀總經理李嘉祥及防詐專責副總簡志光出席簽約儀式。第一銀行／提供

第一銀行展現攔阻詐騙決心，昨（25）日與警政署刑事警察局簽署「反詐騙合作意向書」（MOU）。一銀透過協防合作，全力響應政府反詐工作，強化雙方情資共享、提升異常帳戶通報，以快速封鎖詐團帳戶，並經由資源互助機制，分析潛在被害風險客戶，針對高風險客戶提出警示，共同防禦金融詐欺犯罪。

昨天第一金控暨第一銀行董事長邱月琴率領金控總經理方螢基、銀行總經理李嘉祥、防詐專責副總經理簡志光，以及刑事警察局局長周幼偉等人共同出席簽約儀式。

一銀強化各項阻詐措施，2024年落實臨櫃關懷成功攔阻詐騙案件共計376件，金額達2.7億元，件數及金額同創新高，較前年分別成長3％及34％，成功攔阻多起千萬元以上詐騙案件，成效斐然。

一銀恪守金融守門員責任，持續強化開戶及網銀申請審查程序（KYC）與虛擬帳號管控，更導入科技防詐，以AI技術提升異常金流偵測效能，近期再與台灣網路認證公司（TWCA）合作，導入TWID身分識別中心服務「Mobile ID門號資料核實」機制，推出行動電話「雙因認證」並結合數位核身，透過雙軌方式達到事前及時阻絕人頭戶。

一銀結合警政署統計資料及內部客群資訊進行交叉比對後發現，高比例警示帳戶均具備「非實名身分核實門號」特徵，因此推出「門號核實與身分識別」措施，透過多元數位身分驗證機制，強化客戶身分審查，有效防範人頭帳戶開立與網路銀行帳號盜用，從源頭阻絕不法帳戶運用。

一銀iLEO App於2024年10月底推出「資訊安全管家」功能，利用自主開發預警模型，於用戶進行轉帳時，由系統自動審視交易對象態樣及比對預警模型風險名單，適時跳出防詐提醒，同時檢查帳號是否在多裝置、不同國家登入等監控項目，守護民眾資產。

展望2025年，一銀將持續深化與警方及各界合作，守護客戶資產。

第一銀行 詐騙

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