台新銀與北檢簽「戰神專案」MOU 以AI揪出詐騙

銀檢聯防打詐，台新銀今天指出，與台北地檢署簽署「戰神專案」防詐合作備忘錄（MOU），銀行將透過人工智慧（AI）科技，一旦發現重大可疑交易，立即通報檢方調查，提前揪出疑似詐騙帳戶。

台新銀今天發布新聞稿指出，與台北地方檢察署簽署「戰神專案」防詐合作備忘錄，台新銀總經理林淑真與北檢檢察長王俊力代表締結，台新金董事長吳東亮擔任見證人，將透過AI科技，提前預警通報並預控潛在高風險帳戶。

林淑真表示，台新銀內部不斷運用新科技強化防詐，除透過監控機制預先控管高風險帳戶外，也以AI模型「台新戰神」，即時監控可疑交易；並創新建置共享平台，將相關被害人受詐資訊分享至全台分行。

台新銀補充，台新戰神AI模型上線1年多，模型準確率已高達50%以上，2024年共成功攔阻612個警示戶，攔阻金額近新台幣7000萬元。

台新銀說明，不僅內部持續優化防詐機制，也積極與各界聯合阻詐，此次攜手北檢簽署MOU，運用AI技術鎖定潛在高風險帳戶，一旦發現重大可疑交易，將立即通報檢方調查，提前揪出疑似詐騙帳戶。另外，台新建置ATM即時監控系統，自動識別可疑的異常帳戶，即時通報檢警攔截。

台新銀強調，未來將持續深化與檢警合作，加大投入資源以提升高風險帳戶識別效能，從線上到線下布建防詐網、積極打詐。