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穩定幣政策拍板！金管會准銀行發行 境外進入設門檻

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會25日預告「虛擬資產服務（VASP）法」草案，拍定「穩定幣」限境內發行人（銀行）發行且僅連結法幣，若有境外穩定幣如泰達幣（USDT）要來台，將視同商品，需在國內VASP交易所上架且需經金管會同意，該草案將在6月底前報行政院。

簡單說，未來國內銀行業將可發行連結新台幣、美元等法幣的穩定幣，以作為法幣和虛擬貨幣交易的橋樑，這將讓虛擬資產交易全面迎向新時代。

目前有23家已完成《洗錢防制法》遵聲明的VASP業者，依新規最晚得在3月底向金管會提出「登記」申請，一旦屆期就不能再做VASP業務，否則有刑責。據統計，目前僅有4家提出申請，等於有19家都已面臨大限倒數。

另外，還有6家VASP是新進者，已向金管會申請登記，也就是說，目前已登記者僅有10家，金管會將在9月底完成審核。

為強化VASP管理及促進產業發展，金管會訂定《虛擬資產服務法》草案，共7個章節：總則、虛擬資產服務商、VASP公會管理、穩定幣發行及管理、管理與監督、罰則及附則。金管會並在2月召開公聽會。

證期局主秘尚光琪說，公聽會後有兩大調整，一、穩定幣管理，境外穩定幣（如泰達幣）若要在國內交易，需在國內VASP交易所上架，該VASP交易所需向金管會申請核准才能將此商品上架交易。目前VASP交易所僅有四家。

至於那些銀行可以發行穩定幣？尚光琪說，穩定幣子法需等專法通過，再跟央行研議相關規範。

二、虛擬資產產品若要上下架，原先是由業者自訂上下架規範，未來需經金管會同意。尚光琪坦言，因虛擬資產商品較複雜，基於保護投資人，希望透過嚴謹程序來做。

其餘的監理重點包括組織型態、資本額、人員資格條件、財務報告及客戶保護等都未改變。罰則部分，若屬虛擬資產詐欺或操縱，最重關十年得併科1,000萬~2億元罰金，若是無照幣商，最重關七年得併科1億元以下罰金。

新台幣 洗錢防制法 金管會

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