壽險業投資新時代！金管會擴大公建、私募與永續範圍

金管會25日宣布擴大壽險資金投資公共建設、私募股權基金範圍，並鼓勵投融資永續綠色領域三大政策紅利，即日起上路，其中壽險業最想投資的倉儲物流、資料中心（Data center）、高速公路收費、商港機場、節能設施等全在列，將有助壽險資金擴大投資公建。

一家壽險業者坦言，2026年將接軌IFRS 17和TW-ICS雙新制，幣別資產錯配得加提風險係數，金管會此時擴大公建與私募投資範圍，猶如是壽險業的「及時雨」，可降低壽險投資風險，又能擴大台灣公建銀彈，政府與業者齊享利多。

金管會主委彭金隆也曾說，壽險業面臨資產、負債不匹配問題「加大台幣長期穩定投資」是一大解方，現在正是引導壽險資金回流國內的最好時機。

據2024年底統計，壽險業投資公建共5,327億元（含專案運用658億元、有價證券投資1,687億元及不動產地上權投資2,982億元）。

另透過私募股權基金投資5+2和6大核心產業是103億元，完全沒有投資公建，市場預期，擴大投資範圍後，料出現透過私募基金投資公建的首宗新案。

依保險法規定，壽險資金做專案運用及公共投資、社福投資以可運用資金10%為限（含透過私募基金投資），以2024年底壽險可運用資金近33兆元來看，未來可投資空間相當大。

金管會24日修訂《保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法》（簡稱《專案運用辦法》）5則解釋令，有三大政策紅利，即日起生效。

一、擴大投資公建範圍，將《促參法》中羅列的促參範圍全數納入，例如長照中心、醫院、節能發電廠、圖書館、美術館、倉儲物流等，其次，如捷運、商港建設等公共投資案也納入。

業者說，因應高齡化推動實支實付保單標的，若依此可投資長照、日照中心、醫院設施等，投資後再連結給付標的，既可控管風險和成本也能推動新保單業務；其次，納入公共投資案，更可吸引資金投入基礎建設。

二、擴大透過私募股權基金（PE Fund）投資範圍，將第一項擴大投資公建的範圍全納入，等於業者既可採直接投資、也可透過私募股權基金去投資，再新增ESG永續標的和社會福利事業。永續標的如離岸風力發電等。

那麼，直接或透過PE Fund間接投資有何差異？保險局副局蔡火炎說，直接投資是需要壽險業自組團隊分析該產業前景，若透過PE Fund則是由該基金專業經理人作分析，也因並非每家壽險業都有團隊做投資前評估，透過PE Fund效率更高。

三、開放壽險業可直接、或透過國發基金間接投資ESG永續標的，或擔任聯合貸款的參加行，放款給ESG永續標的。