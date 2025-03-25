房市警訊？房貸壞帳連七升 2月國銀逾放額近80億寫3年新高

據金管會統計，2025年2月國銀房貸逾期放款金額達79.5億元，已連七個月走升，更一舉改寫逾三年新高紀錄，銀行圈憂心房市信用風險已逐步升高，房仲業者則直言，房市續緊縮，小資族或投資客愈來愈難「變現脫困」下，高逾放水位恐難逆轉。

為何房貸逾放額連七個月走升，房市出現信用風險了嗎？金管會官員認為，與其看逾放金額的絕對數字，金管會更重視逾放比率，就數據顯示，從2022年至今，房貸逾放比都維持0.07%左右，金管會認為並無信用風險的問題。

官員重申，房貸量續增，逾放金額增加應屬合理，加上房貸客戶逾放金額小，各銀行也不太會一次轉銷壞帳以降低逾放額，後續將持續密切觀察。

據統計，2月國銀房貸逾放79.5億元，月增1.06億元，月增額是近三年同期最高，顯示房貸逾放並未因農曆年後、房貸戶拿到年終而舒緩；2月國銀建融逾放63.51億元，月減12.34億元，主因是國銀已大舉轉銷建商壞帳。

面臨房貸逾放一路走揚，銀行圈認為有三大主因，一、借款人屬中小企業負責人，卻因疫情或經濟環境因素，使其公司經營不善，影響個人還款能力，導致發生逾放。

二、央行從2022年首季起升息六次，加重借款人利息負擔，或因寬限期滿而無力償還；三、小資族或投資客仰賴寬限期賣屋套利、或轉貸續命，卻因央行控管、房市無人接手又難轉貸，資金周轉失靈，最終變成房貸壞帳。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛說，央行持續對銀行承作房貸、土建融金檢，再加上之前假換屋、新青安人頭戶等查核，投資客遭斷資金鏈，連自住客、低首付交屋全都得接受最嚴格的負債比檢視，房市難樂觀。

金管會公布2025年2月國銀承作房貸與建融狀況，2月底國銀承作房貸餘額11兆694億元，月增169億元是近兩年低點，年增9.74%連五個月走低並是近十個月低點；建融餘額3兆8,430億元，年增5.26%是半年低點。

金管會官員說，房貸年增持續下降，是因：一、央行實施第七波選擇性信用管制，新撥貸偏低；二、房貸戶農曆年前交屋提前還款：建融也因建案完工還款、周轉金清償使年增走低。