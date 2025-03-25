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虛擬幣交易所向金管會申請執照剩最後7天 這3家業者都提出申請

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
虛擬幣交易所向金管會申請執照剩最後7天 這3家業者都提出申請。本報資料照片
虛擬幣交易所向金管會申請執照剩最後7天 這3家業者都提出申請。本報資料照片

金管會開放虛擬幣交易所提出執照申請的期限剩最後7天，3月底截止，金管會今統計，目前共有10家業者提出申請，不過，現行的23家金管會所列出先前向金管會提出洗防聲明的業者，只有4家提出申請，據了解，包括尹天下、鴻朱、MaiCoin都在提出申請之列。

另外6家則是擬直接向金管會申請執照加入台灣市場的新業者，證期局主秘尚光琪指出，目前提出申請的並沒有國外業者，金管會最晚在9月底審核完成。金管會限期在3月底之前提出申請，據了解，剩下的19家，大多數會趕在最後的7天期限之內提出申請，尚光琪說，若沒有來申請，就不能作虛擬資產的服務，否則會有刑責，金管會也將在現行的網站公告名單上，取消未向金管會提出執照申請的名單。

金管會主秘林志吉、證期局主秘尚光琪也在今日的例行記者會上畫出管理重點，包括：1. 主要管境內交易，而非境外交易；2. 主要管理的對象為境內的虛擬幣交易所，亦即交易平台；3. 在穩定幣方面，不論是在境內發行、上架，或是交易，這些一併和其他虛擬幣一樣，都得採特許方式進行，都要經過金管會同意，在境內發行，都要經過特許。舉例來說，穩定幣如USDT 、USDC這些，倘若平台業者要在台灣上架這些穩定幣，亦即在交易平台上進行交易，都要經過金管會同意。

金管會

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