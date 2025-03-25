央行總量管制產生負作用 銀行有錢但房貸放不出去

金管會公布國銀最新的不動產放款統計，其中，銀行法第72條之2 的國銀平均值雖然降至26.25%的近一年新低，令人矚目的是國銀房貸在2月的增量創下近年來新低水準，金融圈人士指出，這是央行的不動產總量管制政策發威的結果，因此很多房貸戶要求「及時雨」仍困難。

至於銀行的房貸逾放比，國銀高層指出，由於從2023年8月上路的新青安有5年的寬限期，即使借款戶沒用滿，大多數有用寬限期的也會用到3年，可說大部分的貸款案都還沒進入還本期，這也使得房貸逾放的狀況，至少要等明年才會更明朗。

全體國銀在2月的房貸餘額為11兆0693億元，較1月新增僅170億元，月增量之低不但創下近年來的新低水準，同時若以住宅貸款年增率觀察，2月的年增率9.74%也為金管會統計國銀的房貸餘額連續第5個月來的年增率走低。

然而在此同時，銀行局最新統計顯示，攸關國銀總量管制最為重要的銀行法72-2（分母為存款，分子為不動產放款）的不動產放款占總存款比重，在今年2月已從1月的26.44%下降至26.25%，相較於1月，比重在27%至28%的業者從8家減少為6家，顯見銀行業者面對法規上限的壓力已減輕，然而擺在眼前的卻是央行要求降低不動產放款集中度，且不只土建融，連房貸也包括在內，使得大多數銀行，尤其大型公股行庫，大部分都以每月房貸新作額度不超逾還款額度為限，這也使得明明農曆春節在今年1月，工作天數少，但2月的新增房貸，卻比1月還要低。

至於土建融方面的年增率，是從去年12月以來，連續第二個月下降，2月比起1月則增近50億元。

而不動產放款的逾放比，則成為外界關注的新焦點，根據銀行局的統計數據顯示，銀行體系的房貸逾放量最高是在106年12月，當時的逾放比高達25%，之後一路降低，到了110年12月底，已降至10位數以下，來到0.08%，之後在112年6月為0.06%，一路維持到113年11月開始小增至0.07%，至於逾放金額，從110年12月至114年2月，都維持在60億至80億元的水準。