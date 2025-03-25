國泰客戶點「樹」成金 小樹購「健康生活節」登場

作為全台民眾最貼身、貼心的全方位「健康生活」提案家，國泰長期打造涵蓋健康促進、全齡保障及投資理財等多元化服務，協助客戶邁向兼顧身心與財務健康的高品質生活。國泰金控旗下國泰人壽、國泰世華銀行即日起亦與電商平台「小樹購」合作，推出「健康生活節」春季限定優惠活動，凡國泰人壽保戶及國泰世華銀行CUBE卡友，即日起於電商平台「小樹購」登入，享獨家優惠價及指定折扣碼滿額折抵回饋。今年「健康生活節」分為「OneTwoTree起步購」(即日起至4月14日)與「美力集合購」(4月21日至5月11日)兩波段，全站不限消費刷CUBE信用卡，最高享11.3%點數回饋，還可享小樹點限時換購，1點兌換300元折價券，將小樹點放大300倍，助客戶點「樹」筆筆成金，以聰明消費開啟高品質健康新生活。

國泰人壽保戶凡加入「FitBack健康吧」會員，可先至國壽App的「FitBack健康吧」專區，領取指定折扣碼，於活動期間登入「小樹購」平台消費時，享單筆滿1,200元現折100元優惠；「小樹購」平台亦推出涵蓋營養保健、內外在保養及健康居家樂活等優惠商品，讓保戶「作伙」顧健康，積極實踐健康好生活。

國泰世華銀行CUBE卡友於活動期間至「小樹購」平台刷CUBE信用卡消費，全站不限消費最高享11.3%小樹點(信用卡)回饋，回饋包含切換至「玩數位」權益3.3%、CUBE App領券加碼7%(上限700點)，以及卡友等級達Level 3再加碼1%(上限200點)。此外，CUBE卡友於「週三卡友日」憑指定折扣碼消費，單筆消費滿1,000元現折100元。

「小樹幸運轉轉樂」天天登入、天天送，凡國泰人壽保戶、國泰世華銀行CUBE卡友於活動期間，登入「小樹購」平台，至指定網頁點擊「抽獎」按鈕，即可參加抽獎活動乙次，獎項包含小樹點(生活)、小樹購折價券，還有驚喜隱藏商品賣場，隨抽隨送。國泰人壽保戶、國泰世華銀行CUBE卡友須完成註冊小樹會員，每位用戶每日可免費抽獎乙次，未使用抽獎機會無法保留累積至次日，將自動失效。抽獎完成後系統將自動發送獎勵至獲獎者「小樹會員」帳戶中，詳細活動辦法請參考網頁說明：https://treebuy.com/campaign/game/d20250325。