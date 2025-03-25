打詐防騙 兆豐銀行首創推出「T+2延後交易猶豫期」服務

為積極應對金融詐騙，「金融與科技反詐大聯盟」召集人公股龍頭兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行創業界先例，推出「T+2延後交易猶豫期」反詐新服務，提供客戶2天的匯款猶豫期，爭取多一點冷靜思考的時間，讓客戶從詐團編織的美夢中清醒，避免因衝動匯款，造成巨大的財產損失。

兆豐銀行有感假投資詐騙的財損金額居高不下，民眾長達數月遭詐騙集團投其所好，以投資股票、基金、期貨等高獲利說詞，誘導投入大量資金，目前僅透過第一線銀行員懇切的關懷提問，難於短時間內說服客戶，故兆豐銀行率業界之先，推出「T+2延後交易猶豫期」反詐新服務，客戶可以透過預先申請以及適用單次交易模式，在辦理匯款交易後的第二個營業日，銀行才實際將款項匯出，客戶等於多獲得兩天的猶豫期，在猶豫期內可以多求證、多想想是否遭遇詐騙，一旦確認是可疑交易，於兩日內（T日、T+1日）均可致電或返回兆豐銀行原交易分行取消匯款。詐騙集團無孔不入，兆豐銀行「T+2延後交易猶豫期」服務，幫客戶多增加一道防詐閘門，在匯款前能再重新冷靜、理智的檢視，預留撤銷原匯款指示的機會。

為達到有感阻詐，兆豐銀行於今年元月號召成立「金融與科技反詐大聯盟」，期許透過科技創新建立防詐網，從資訊流到金流全面防堵詐騙。兆豐銀行陸續推出與資訊流結合的反詐創新，包括率先導入「68017」專屬認證簡碼簡訊服務，也與聯盟成員AI 科技公司Gogolook合作，將兆豐銀行全台營業據點的電話號碼加入「Whoscall 認證商家號碼」綠勾勾認證，以及強化多項防詐措施，包括設置樂智友善服務區，服務高齡與弱勢客戶，並且深入社區經常舉辦識詐防詐講座，提升群眾識詐防詐意識。

兆豐銀行呼籲民眾，合法金融交易需要經過多重驗證，包括理專取得相關機構證照、資金流向透明、以及交易平台的合規性等，不要輕信來源不明的投資管道及網路連結，才能避免上當受騙，兆豐銀行將持續提升防詐措施，並且與科技夥伴合作，借助科技堵詐，協力守護客戶的財產安全。