壽險業外幣保單1月對新約保費貢獻度 7年同期新低
金管會今天公布，2025年前1月整體壽險業外幣保單新契約保費折合約新台幣323.43億元、年增11%，但占整體新契約保費收入貢獻比僅35.96%，寫近7年同期新低。
金管會統計，2025年前1月整體壽險業外幣保單新契約保費折合約新台幣323.43億元、年增11%，其中外幣傳統型保單新契約保費折合新台幣約272.32億元，年增3%，外幣投資型保單新契約保費折合約新台幣51.11億元，年增90%。
金管會保險局副局長蔡火炎分析，因新台幣保單成長力道相對強勁，外幣保單占壽險業整體新契約保費貢獻度相對下滑，金管會揭露，2025年前1月外幣保單對整體新契約保費貢獻度為35.96%，寫近7年同期新低。
外幣保單以美元保單為最大宗，金管會資料顯示，今年1月美元保單新契約保費達11.22億美元，年增21%，美元投資型保單新契約保費達1.47億美元，年增81%，美元傳統型保單新契約保費達9.75億美元，年增15%。
蔡火炎指出，美元投資型保險較去年同期增加主因是美股回升讓銷售量增加；美元傳統型保單則是受到美國經濟成長，以及相對高利率環境提升消費者購買意願。
今年1月澳幣保單新契約保費達0.22億澳元、年增83%，其中投資型保險約0.06億澳元、傳統型保險約0.16億澳元。蔡火炎分析，投資型成長主要是市場對澳洲信心提升、銷量增加；傳統型則是因澳洲央行降息，澳幣保單利率相對有吸引力。
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