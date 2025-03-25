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股匯不同調 新台幣連2貶收33.085元

中央社／ 台北25日電
新台幣示意圖。圖／聯合報系資料照片
新台幣示意圖。圖／聯合報系資料照片

傳出美國總統川普的對等關稅，可能排除晶片等特定行業關稅，台股今天反彈逾百點，不過，外資持續匯出，帶動新台幣一路走貶，新台幣兌美元今天收盤收33.085元，貶4.7分，連2貶，創下逾2個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額為14.235億美元。

美股因傳出美國總統川普的對等關稅態度軟化而強勢上漲，激勵台股今天跌深反彈，終場上漲166.55點作收，收在22273.19點，成交值新台幣2498.64億元。三大法人同步買超，合計買超102.09億元。

外匯交易員表示，雖然台股上揚，但外資偏向匯出，帶動新台幣一路走貶，加上出口商相對惜售，新台幣盤中因此一度貶至33.098元；新台幣兌美元今天開盤價為33.03元，最高33.03元、最低33.098元，最後收33.085元。

外匯交易員表示，美國本週即將公布2月個人消費支出物價指數（PCE），預料對市場帶來新的指引，不過，外資仍在匯出，新台幣短期不排除可能下探33.1元關卡。

根據中央銀行統計，美元指數反彈0.4%，亞洲貨幣多數走弱，新加坡幣挫0.13%，新台幣貶0.14%，人民幣下滑0.15%，韓元貶0.26%，日圓重貶0.72%。

台股 新台幣

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