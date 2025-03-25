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去年房貸餘額暴增1.05兆 房貸累積11.1兆未還款

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
消費者貸款及建築貸款餘額代表購屋人申請貸款後，尚未還款的金額，根據央行統計，去年房貸餘額年增1.05兆，僅用了一年的時間房貸餘額就暴增一兆，從10兆跳增到11.1兆元。本報資料照片
消費者貸款及建築貸款餘額代表購屋人申請貸款後，尚未還款的金額，根據央行統計，去年房貸餘額年增1.05兆，僅用了一年的時間房貸餘額就暴增一兆，從10兆跳增到11.1兆元。本報資料照片

消費者貸款及建築貸款餘額代表購屋人申請貸款後，尚未還款的金額，根據央行統計，去年房貸餘額年增1.05兆，僅用了一年的時間房貸餘額就暴增一兆，從10兆跳增到11.1兆元，業者表示，雖然央行沒有推出第八波選擇性信用管制，但為了避免資金過度傾斜不動產，因此還是有金融檢查機制，要求銀行在放款上踩煞車。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房貸餘額快速增加，影響主因包括房市交易熱絡，同時間預售案的完工量也大，導致申請房貸量大增，加上房價已經高漲，每戶需要申請的房貸金額變多，不過增速實在是太快，央行為避免資金過度往不動產傾斜，倘若失控恐釀成更大的金融危機，因此趕快要求銀行踩煞車，希望房市可以逐漸冷靜軟著陸，市場反應則兩極，有人說政策打房，但也有人說央行是救房避免房市泡沫。

統計顯示，2015年底國內的購置住宅貸款房貸餘額為6.1兆元，到了2018年底才增加到7兆元，2020年底增加到8兆元，也經歷將近2年的時間，2022年底則增加到9.4兆元，2023年底則是達到10兆元，不過之後僅僅一年時間就增加了1兆元，到了2024年底就達到11兆元，這中間陸續有銀行放款接近滿水位，還有第四季央行政策踩煞車降溫，否則數字可能會更可觀。

曾敬德指出，現在銀行仍謹慎放款，加上過去一段時間放出去的房貸金額不少，陸續有民眾發現寬限期到期後想要展延，也不如以前容易，銀行也想要快點回收房貸本金，整體房貸環境今年還是偏緊的基調不變。

央行 房市 房貸

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