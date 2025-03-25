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元大銀行西園分行嶄新開幕 串聯萬華百年商脈

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
元大銀行西園分行今開幕。元大銀提供
元大銀行西園分行今開幕。元大銀提供

元大銀行今日宣布，正式於台北市萬華區設立「西園分行」，進一步強化在地金融服務網絡。西園分行以嶄新營業空間及專業金融團隊，為當地企業與居民提供多元及便捷的金融服務，以當地厚實的經濟實力為基石，乘載萬華繁華今昔，攜手共創地方經濟繁榮新局。

西園分行位於台北市萬華區西園路二段207號，緊鄰交通樞紐光復橋，串聯萬華百年商貿歷史與新興商圈。萬華素有「商業發源地」之稱，孕育無數企業與商家，區內亦有多個商圈，擁有深厚的商業歷史與蓬勃的經濟動能。

面對詐騙手法日益翻新，元大銀行積極導入AI智能防詐科技，113年成功攔阻558件詐騙案件，攔阻金額達新台幣4.9億元，以科技創新強化金融防護，確保客戶財產安全無虞。此外，針對在地商家及企業推出在地深耕專案，提供各項專屬的優惠，金流整合一次到位。元大銀行將以穩健的金融實力與創新服務模式，深化與當地企業及居民的合作關係，共同推動區域經濟成長。

為慶祝西園分行開幕，元大銀行特別推出「小龍報喜，蛇咪攏好」創富列車活動，誠摯邀請民眾共襄盛舉，一同參與幸福打卡之旅，感受滿滿喜氣與財富祝福。活動詳情請洽元大銀行西園分行，期待與您攜手開創財富新未來。

元大 萬華 詐騙

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