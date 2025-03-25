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攻韓國商機！台新玫瑰太陽卡增「韓瘋刷」 祭最高10%回饋

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新銀行。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
台新銀行。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

台新銀行玫瑰卡/太陽卡切換刷方案，以直覺且豐富場景優惠，不到一年即累積50萬卡友申辦，更占據年度10大熱搜信用卡排行榜。為回饋廣大卡友，台新銀行於4月1日推出「韓瘋刷」季度方案，針對50家韓系商戶祭出最高10%回饋，無論在國內享受韓系美食美妝，還是直飛韓國，精選商店都很「韓」且回饋超有感。

根據台新銀行資料顯示，卡友在海外消費中，韓國消費就超過20%，且每年皆有雙位數成長。掌握趨勢，台新銀行推出「韓瘋刷」切換方案，於活動期間2025年4月1日至2025年6月30日，精選近50家熱門韓系商戶，涵蓋生活4大類別，包含旅遊（如Hotels.com、韓亞航空、德威航空等）、愛美（如HOLO+FACE、Artiz Studio韓國藝匠等）、娛樂（如WillMusic微樂客、K-MONSTAR等）及美食（如豆豆里、涓豆腐、新村站著吃等）類別，享最高10%回饋。活動期間持太陽卡/玫瑰卡（切換刷）至「韓瘋刷指定加碼通路」消費滿額，還能再抽韓國來回機票。

還沒入手台新卡的民眾注意！台新銀行特別為新戶祭出專屬好禮，2025年5月31日前透過指定連結申辦太陽卡/玫瑰卡（切換刷）正卡，並於30天內累積消費滿1,000元，就送24吋行李箱乙個，這個時候申辦正是最佳時機。

歡慶「韓瘋刷」方案上線，Richart Life 限時推出超過30家知名韓系品牌獨家優惠，且使用台新Point（信用卡）1點即可兌換「K-POP偶像小卡」、「韓漫代幣」以及人氣爆棚的「韓式免拍貼免費序號」；另外在優惠券專區還提供專屬優惠券，鼓勵卡友領券消費享更多。

另外，卡友僅須成功設定台新帳戶、Richart帳戶扣繳台新信用卡帳款，則可輕鬆達到最高10%回饋率（每期回饋上限最高10,000點台新point（信用卡））；活動期間辦卡並完成開立Richart數位存款帳戶，首次登入使用Richart APP，即可獲得用戶禮300元，並享優利子帳戶活儲最高3.5%及每月跨行提款、跨行轉帳免手續費各5次。

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