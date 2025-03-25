富邦金連2年辦減碳議合工作坊 助企業永續轉型

富邦金今天指出，攜手子公司連續2年舉辦減碳議合工作坊，邀請24家企業客戶響應，盼透過循序漸進的方式，協助加速推動與落實低碳轉型；富邦也將積極與投融資對象議合，共促減碳策略。

富邦金今天發布新聞稿指出，24日與台北富邦銀行、富邦人壽、富邦產險、富邦證券、富邦投信等5家子公司舉辦「永續經濟活動認定參考指引議合工作坊」，也是富邦金連續第2年舉辦減碳議合工作坊，並邀請勤業眾信執行副總經理李介文專題演講。

北富銀總經理郭倍廷指出，金融機構深知推動永續轉型的重要性，也積極運用金融影響力，支持企業客戶與投資對象低碳轉型。2024年舉辦SBT議合工作坊後，已成功促成部分客戶將設定SBT目標納入評估，今年進一步舉辦減碳議合工作坊，透過循序漸進的方式，幫助企業夥伴加速推動與落實低碳轉型。

富邦金表示，此次永續經濟活動認定參考指引工作坊，邀請石化、半導體、紡織、運輸、廢棄物處理等產業的企業夥伴共同參與，協助企業客戶瞭解指引細節，並依主管機關轉型計畫樣本進行討論及意見交流。

富邦金說，將引導客戶參考指引，揭露營運經濟活動的永續程度，並擬定及揭露具體轉型計畫，富邦亦能更瞭解客戶需求、提供金融支持。富邦金與子公司將持續發揮金融影響力，協助台灣產業共同面對氣候變遷，積極與投融資對象議合，共促減碳策略。