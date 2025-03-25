資本利得恐減 中華信評：台灣壽險業營業利益仍不穩定
中華信評今天公布台灣壽險業：「營業利益在2025將持續波動」報告指出，隨著營業利益的組成結構發生變化，2025年台灣壽險業的績效表現將持續波動。利差益仍主要的獲利貢獻來源，其次為死差益與費差益。不過，由於健康險產品的理賠經驗惡化，壽險公司用以吸收獲利波動的死差益緩衝空間不斷縮小。
壽險業的營業利益依其產生來源主要分為四種：利差益、死差益、費差益與其他差益。中華信評指出，利差益目前在台灣為影響壽險公司盈餘最關鍵的成分，但其高波動度仍將延續；中華信評預期，由於市場持續波動、避險成本偏高，且保險公司實現資本利得的機會可能較少，年利差益趨勢仍難免波動。
在疾病損失率往上攀升的背景下，台灣壽險業的死差益持續縮窄，其吸收市場波動的緩衝作用因此減弱。醫療保險的損失經驗比其他健康保險商品呈現明顯的惡化趨勢。另憑藉具減降未來經驗惡化風險功能（例如:設有理賠上限、不保證續保、或保費調整機制）之保險商品所注入的新業務，整體損失經驗在中長期可望獲得改善，並減緩死差益弱化的趨勢。
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