房貸緊縮、信用管制未鬆綁 43%消費者看跌房價

根據永慶房屋2025年第2季網路會員調查，第2季全台認為房價看漲的比例由第1季的32%小幅下降至26%，而看跌比例則增至43%，較上季的33%增加10個百分點。

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，自去年下半年開始，受到銀行房貸緊縮，及9月央行又祭出第七波選擇性信用管制的影響，已扭轉消費者對房價持續上漲的預期，看漲比例已從高點的60%大幅下降至26%，而看跌比例則從2024年第2季的低點9%大增至43%，顯示消費者對於房價看法已由多轉空。

關於銀行房貸緊縮以及第七波選擇性信用管制下消費者的購屋意願是否受影響，陳賜傑說明，本次調查結果發現，57%消費者認為購屋意願會受到影響，其中48%消費者購屋意願降低，也有9%消費者會直接中止購屋計畫，消費者購屋意願仍受衝擊。

陳賜傑表示，根據本次調查結果，房價下調5至10%，就有20%消費者購屋意願會提升，但也有高達29%消費者期待房價下調10至15%，顯示消費者期待房價有感修正才願意再進場購屋。

關於消費者認為何時是最佳購屋時機，陳賜傑指出，本次調查結果顯示，40%消費者認為2025年會是購屋好時機，其中28%消費者認為是在今年下半年，顯示在政策影響續行的狀況下，部分消費者期待房價有再向下修正的空間，認為今年下半年才是適合進場的好時機。