富邦金舉辦永續經濟活動認定參考指引議合工作坊

富邦金控(2881)24日攜手台北富邦銀行、富邦人壽、富邦產險、富邦證券、富邦投信等5家子公司舉辦「永續經濟活動認定參考指引議合工作坊」,這是富邦金控連續第二年舉辦減碳議合工作坊,由台北富邦銀行總經理郭倍廷代表致詞,勤業眾信執行副總經理李介文進行專題演講,5家子公司齊力邀請24家企業客戶響應,共促企業低碳轉型。

台北富邦銀行總經理郭倍廷致詞時表示,身為手握資金的金融業者,富邦深知推動永續轉型的重要性,也積極運用金融影響力,支持企業客戶與投資對象低碳轉型。2024年舉辦SBT議合工作坊後,已成功促成部分客戶將設定SBT目標納入評估,而今年再進一步舉辦減碳議合工作坊,希望透過循序漸進的方式,幫助企業夥伴加速推動與落實低碳轉型,攜手利害關係人,共同邁向永續未來。

面對日趨嚴峻的氣候變遷威脅,全球積極推動減碳與永續轉型,而金管會也於2024年底公佈最新的「永續經濟活動認定參考指引第二版」及「轉型計畫建議涵蓋事項」,協助企業與金融業判斷對減碳與永續發展有實質貢獻的經濟活動。第二版參考指引進一步擴大適用之產業範圍,涵蓋5大產業、共29項一般經濟活動及14項支持型經濟活動,提供可具體衡量及具可比較性之標準,企業可藉此更清晰地評估自身活動的永續性,並有助降低與利害關係人和金融機構之溝通成本;同時亦提供「轉型計畫建議涵蓋事項」,為企業在制定具體可行的轉型路徑時提供參考依據。

富邦金控本次永續經濟活動認定參考指引工作坊,邀請石化、半導體、紡織、運輸、廢棄物處理等產業之企業夥伴共同參與,協助企業客戶瞭解指引細節,並依主管機關轉型計畫樣本進行討論及意見交流;期待透過本次工作坊,引導客戶參考該指引,揭露營運之經濟活動的永續程度,並擬定及揭露具體轉型計畫,富邦金控亦能藉此更瞭解客戶需求、提供金融支持。

富邦金控與子公司長期致力於攜手企業客戶與供應商進行低碳轉型,積極參與國際組織、舉辦各種活動邀請客戶參與,共同提升永續知能。富邦金控2024年簽署「Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis」,呼籲各國政府重視氣候危機,並採取行動推動淨零轉型;富邦人壽與富邦投信透過國際倡議組織CA100+,與全球機構投資人合作,進行共同議合;台北富邦銀行也在2024年底攜手工研院舉辦中小企業淨零工作坊,指導中小企業主學習碳排查及能源管理,並宣佈與工研院合力推行全台減碳顧問計畫,幫助企業主發展適合自己的轉型策略藍圖。

展望未來,富邦金控與子公司將持續發揮金融影響力,協助台灣產業共同面對氣候變遷,積極與投融資對象議合,共促減碳策略,並帶動整體社會往淨零碳排的目標前進。