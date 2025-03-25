車王電辦理新臺幣17億元聯貸案 委由彰化銀行統籌

車王電（1533）辦理新台幣17億元聯貸，以因應公司在綠能載具業務邁入高速成長需求。車王電在過去6年期間投入龐大資金與人才資源，結合重要子公司華德動能（2237）完成電動商用車重要零組件、系統軟硬體及關鍵生態鏈之建立。

車王電表示，本聯貸案由彰化銀行（2801）統籌主辦，已於近期順利完成，並於25日舉行簽約儀式，共獲得彰化銀行、臺灣企銀、高雄銀行、兆豐銀行、華南銀行、板信銀行及台新銀行等共7家金融機構的熱烈參貸，充分顯現銀行團對車王電在綠能載具的投入及營運成果給予高度肯定。

交通部於2024年7月公告該年度電動巴士推廣期之車輛數高達2,070輛，推廣期迄今唯獨華德動能之交車數已逾百輛，華德至2026年在國內運行之電動巴士車輛累計數預計將可超過千輛，遙遙領先同業，也充分展現華德動能採用智慧製造之良好績效，華德動能將持續依賴智能自動化生產，以滿足客運業者之需求；華德動能因應客運業者在快速充電補電及免除哩程焦慮之需求，在今年推出350度電及282度電雙槍快速充電系統。

車王電自主設計製造關鍵零組件，含VCU、BMS、CTP電池包、電池液冷系統、180KW~400KW充電機，除滿足國內市場需求外，並大力推展國際市場。集團積極布局海外市場，至今年底累計出口日本己近百輛，並與日本逾10家客運業者密切合作，預期未來每年將呈倍數之成長，車王電布局美國中型巴士市場，已在底特律投資車輛業者Optimal公司，除持續推廣電動中巴及校車外，亦規劃近期推出各式節能智能減排之交通載具。