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打詐升級 兆豐銀首推「T+2延後交易猶豫期」服務

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
打詐防騙技能再升級，兆豐銀行首創推出「T+2延後交易猶豫期」服務。圖/兆豐銀行提供
打詐防騙技能再升級，兆豐銀行首創推出「T+2延後交易猶豫期」服務。圖/兆豐銀行提供

為積極應對金融詐騙，「金融與科技反詐大聯盟」召集人公股龍頭兆豐銀行開業界先例，首度推出「T+2延後交易猶豫期」新措施，提供客戶2天的匯款猶豫期，讓客戶透過兩天的思考期，避免因衝動匯款造成巨大的財產損失。

兆豐銀行對此表示，有感假投資詐騙的財損金額居高不下，民眾長達數月遭詐騙集團投其所好，以投資股票、基金、期貨等高獲利說詞，誘導投入大量資金，目前僅透過第一線銀行員懇切的關懷提問，難於短時間內說服客戶，故兆豐銀行率業界之先，推出「T+2延後交易猶豫期」反詐新服務，客戶可以透過預先申請以及適用單次交易模式，在辦理匯款交易後的第二個營業日，銀行才實際將款項匯出。

兆豐銀行說明，客戶等於多獲得兩天的猶豫期，在猶豫期內可以多求證、多想想是否遭遇詐騙，一旦確認是可疑交易，於兩日內（T日、T+1日）均可致電或返回兆豐銀行原交易分行取消匯款。

詐騙集團無孔不入，兆豐銀行「T+2延後交易猶豫期」服務，幫客戶多增加一道防詐閘門，在匯款前能再重新冷靜、理智的檢視，預留撤銷原匯款指示的機會。

為達到有感阻詐，兆豐銀行於今年元月號召成立「金融與科技反詐大聯盟」，透過科技創新建立防詐網，從資訊流到金流全面防堵詐騙，在聯盟成立之後，兆豐銀行已陸續推出與資訊流結合的反詐創新，包括率先導入「68017」專屬認證簡碼簡訊服務，也與聯盟成員AI 科技公司Gogolook合作，將兆豐銀行全台營業據點的電話號碼加入「Whoscall 認證商家號碼」綠勾勾認證，「T+2延後交易猶豫期」則是兆豐銀行推出的新措施。

兆豐銀行也呼籲民眾，合法金融交易需要經過多重驗證，包括理專取得相關機構證照、資金流向透明、以及交易平台的合規性等，不要輕信來源不明的投資管道及網路連結，才能避免上當受騙，兆豐銀行將持續提升防詐措施，並且與科技夥伴合作，借助科技堵詐，協力守護客戶的財產安全。

兆豐銀行 詐騙集團

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