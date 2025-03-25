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投資級債淨流入加速居冠 非投資級債轉為淨流入

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
債券基金資金流向。(資料來源：美銀、EPFR)
債券基金資金流向。(資料來源：美銀、EPFR)

近期全球債券市場呈現全面回升態勢，市場避險情緒逐漸回穩，各主要債券均全數收漲。根據最新數據顯示，聯準會最新經濟預估今年仍有2碼降息空間，加上近期經濟指標修正市場對年內利率水準的預期，進一步推動市場調整。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計上周截至2025年3月19日止，投資級債淨流入加速27.4億美元；非投資等級債轉為淨流入17.0億美元；新興市場債轉減緩為淨流出9.5億美元。

安聯投信表示，以10年期美債為例，先前上揚後再下跌，整周下降3個基準點至4.24%，各券種均收復前一周部分跌幅，風險情緒逐步修復。其中，可轉債本周表現亮眼，信用利差收斂也使得風險性債券整體走強。

就總經面，安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，從總經環境來看，聯準會維持利率不變，並暗示今年可能降息0.5個百分點，同時將從下月起放緩縮減資產負債表速度；2025年經濟成長預測亦大幅下調。

美國消費者信心創逾兩年新低，但製造業產值則顯示出一年來最大成長；歐洲方面，德國通膨持續下滑，德國十年期公債本周回落至2.78%。此外，巴西與土耳其分別因各自的政策調整與政局動盪，對市場流動性帶來局部影響。

在債券市場部分，安聯投信海外投資首席許家豪表示，多元配置有望增加多面向收益來源，並分散風險。川普政策對於經濟與通膨的前景帶來諸多不確定性，市場受消息影響而大幅波動，建議不要只關注單一市場，而是應該考慮多元化布局，包括全球投資級債、非投資級債以及新興市場債。

這種跨區域、跨產業的配置能有效分散風險，並在不同經濟周期中抓住各市場的獨特機會，從而使整體投資組合在長期內保持穩健成長。

展望後市，許家豪表示，2025年全球經濟仍以軟著陸為主，加上企業獲利有望維持正成長，違約率大致可控，考量這些因素將有利公司債表現，考量信用風險與債券收益率，相對偏好BBB-B信用級別公司債。此外若觀察隨著財政政策與貨幣政策的支撐下，歐洲與亞洲企業營運好轉，信用評級品質改善，因此區域布局上也會增持美國以外企業。

債券 美國

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