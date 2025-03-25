高盛資產管理年度全球保險調查 多數公司預期私募信貸一年內有高回報

根據高盛資產管理的第14屆全球保險調查《重大轉向》，在不斷變化的地緣政治局勢下，大多數保險公司擔心通貨膨脹對投資組合的影響。52%的受訪保險公司視通膨為最大的宏觀經濟風險，高於2024年的42%，幾乎重回2023年的水平。

儘管市場面臨通膨上升和經濟增長放緩的影響，私募資產的需求仍然強勁，58%的保險公司表示計劃在未來12個月內增加私募信貸的配置。

今年調查於1月和2月進行，收集歷來最高共405名保險公司首席投資長和首席財務長的回覆，當中包括台灣的保險公司。受訪保險公司總資產規模超過14兆美元，約占全球保險業資產總額的一半。調查旨在識別全球保險業的趨勢，主要重點領域包括策略性資產配置調整、流動性管理趨勢，以及在技術革新方面的持續推進。

高盛資產管理保險資產管理及流動性解決方案全球主管Mike Siegel表示：「我們的最新調查顯示，保險公司正在應對不斷變化的宏觀經濟因素，透過資產類別轉向捕捉潛在風險調整後回報和多元化收益。在目前保險行業的轉變中，流動性管理或許也在醞釀重要的趨勢。」

隨著全球政策制定者重新審視貿易、移民和稅務決策，通膨對投資組合回報的潛在影響重列投資風險首位。調查顯示，對保險公司的投資組合構成最大風險的前五大宏觀經濟問題為：

• 通貨膨脹（52%）

• 美國經濟放緩/衰退（48%）

• 信貸股票市場波動（47%）

• 地緣政治緊張局勢（43%）

• 關稅/貿易爭議（32%）

Siegel表示：「投資人等待政策明確化，許多人擔心市場同時面臨通膨上升和美國經濟增長放緩的風險。然而， 76%的保險公司預計2025年年底美國10年期公債殖利率將介乎4%到5%之間，與去年持平，我們預期潛在通膨將繼續下降，而我們對美國的增長前景仍然樂觀。」

「雖然歐元區和中國的前景並沒有這麼樂觀，但具洞察力的投資人仍能發掘市場上的投資機會，以尋求改善其風險調整後的回報。」

私募資產維持增長

在預計未來12個月總回報最高的資產類別時，保險公司對私募資產表現樂觀。私募信貸（61%）連續第二年名列榜首。第二至五名分別為：

• 美國股票（57%）

• 私募股權（55%）

• 二級市場私募股權（30%）

• 高收益債券（28%）

高盛資產管理保險業務全球主管Matt Armas表示：「私募信貸市場過去10年經歷重大的轉變，我們預期市場在 2025年將持續擴展。保險公司將有足夠的機會分散直接貸款投資組合，同時追求具吸引力的風險調整回報率。」

大部分保險公司（83%）預期標準普爾500指數在2025年會帶來正回報。然而，標普500分別在2023年和2024年錄得超過25%的漲幅後，今年的預計增長緩和：50%的受訪者預期指數上升5-10%；只有15%認為上升幅度會在 10-20%之間。

在固定收益方面，35%的保險公司預期在2025年將增加存續期間風險，低於一年前的42%，顯現他們對於利率環境對尋求收益的投資人仍具吸引力持謹慎樂觀的態度。

保險公司對私募資產持樂觀態度，受訪者計畫提高資產配置：

• 58%將增配私募信貸

• 40%將增配投資等級私募債

• 36%將增配資產融資

• 32%將增配基礎建設債券

• 29%將增配私募股權

同時，只有17%的保險公司計劃增加對美國股票的配置，10%計劃增加對歐洲股票的配置。

68%受訪者認為營運協同效應和規模經濟是保險業內併購活動增加的主要驅動因素。應用人工智慧以提高效率越趨廣泛，可能推動進一步的整合：90%的保險公司目前正在使用或考慮使用人工智慧，高于2024年的80%。在計劃採用應用人工智慧的受訪者中，81%表示降低營運成本是其主要優勢。

Armas先生表示：「人工智慧技術持續發展和改進肯定會為全球保險業帶來持久的影響。隨著保險公司應對不斷變化的機會和挑戰，人工智慧技術在風險核保和營運效率方面帶來的效益，可能會衍生對行業更廣泛的影響。」