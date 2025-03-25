凱基證券守護弱勢學童營養 推出「營養100」午餐補助金

凱基證券捐助的凱基慈善基金會長期協助弱勢學童，關心孩童營養健康，自2015年起推出「愛，讓機會萌芽」偏鄉照護計畫，針對台東、嘉義等地的弱勢學生提供營養早餐補助，讓家庭經濟困難的學童不用餓著肚子去上學，11年來累計已協助超過7,500多名弱勢學生，今年更進一步擴大照顧範圍，新增「營養100」補助加菜金，為孩童午餐提供額外的加菜或水果，使他們能夠享受更營養健康的餐點，為孩子們的健康未來奠定基石。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，一日之計在於晨，凱基慈善基金會持續協助弱勢學童吃飽上學去，從早開始補充營養，讓孩童能夠健康成長，多年來不定期造訪偏鄉學校，了解孩童的需求及營養早餐供應的困難。由於家庭因素，許多學童經常空腹上學，嚴重影響他們的學習效率，例如來自臺東單親家庭的小夢，因母親北上工作，外婆獨力撫養四個孫子，家中經濟困頓，無法為孩子準備早餐；高年級生的小苓，父母打零工、奶奶年事已高，早餐經常只能以飲料、餅乾果腹；務農家庭的小芯，其雙親經常早出晚歸，無暇為孩子準備早餐。這些孩童通過學校的協助，申請凱基慈善基金會的營養早餐計畫，從而獲得健康的基礎支持，提升他們的學習效率和生活品質。

凱基慈善基金會訪視過程中發現，部分偏鄉及資源不足地區的學校，雖有提供三菜一湯的營養午餐，卻因規模太小或經費不足等問題，孩童的水果纖維等攝取量未達每日飲食指標，因此自今年起，將營養補充從早餐延伸到午餐，以加菜方式為孩童營養加分。凱基慈善基金會「愛，讓機會萌芽」偏鄉照護計畫，2025學年度補助即日起開始徵件，營養早餐由台東縣教育處協助調查縣內國小，依個別學童需求提出申請，營養午餐補助則是針對宜蘭縣、南投縣、嘉義縣國小，凡屬偏遠、特偏、非山非市等地區，且學童人數100人(含)以下，資源相對不足的學校，皆可提出申請，讓學童早餐吃飽，午餐加菜，為營養加分，全面照護孩子健康成長。