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投資45億元！台北101宣布插旗台中 盧秀燕：誠摯歡迎

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天上午主持市政會議。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天上午主持市政會議。記者趙容萱／攝影

台北101宣布插旗台中，投資約45億元打造新地標「置地廣場 台中」。台中市長盧秀燕說，非常高興、感謝企業投資台中，繼lalaport，漢神百貨、全國最大D-one第一大天地插旗台中，又傳來台北101也要在台中設置百貨公司，「誠摯歡迎」。

台北101與國泰人壽攜手插旗台中，投資約45億元打造新地標「置地廣場台中」，可望創造上千個就業機會，預期2029年完工進場、2030開幕，未來台中整體百貨市場營業額將上看千億。

台中市長盧秀燕今天上午主持市政會議前受訪時說，非常高興、感謝企業投資台中，繼Lalaport開幕營運，今年底漢神百貨也會開幕營運，另外全國最大D-one第一大天地插旗台中加速興建中，昨又傳來好消息，台北101也要在台中設置百貨公司，「我們表示誠摯歡迎」。

盧秀燕指出，台北101與國泰人壽攜手進軍台中設置百貨商場「置地廣場台中」興建中，根據調出資料，就在台中市政府旁的國泰人壽大樓，這棟大樓規畫地下7層，地上34層，但有不同的利用，「置地廣場台中」為地下一樓、地上7樓做為商場使用。

盧秀燕說，對於工商業界看好台中、投資台中，我們深表感謝與歡迎，順道說明，她看到台北南港Lalaport開幕，生意非常好，大排長龍，其實不用去台北排，台中就有Lalaport，且有很多獨家內容，商品非常齊全，所以歡迎大家來台中Lalaport。

經濟發展局表示，「置地廣場 台中」鄰近捷運市政府站，總樓地板面積約達4.7萬坪，這座結合商場、辦公與旅館業的百億級建築。其中，B1至7樓為高端商場約1.7萬坪，將匯聚國際級品牌、創新零售體驗及多元生活場域，把台北 101多年來累積的商場成功經驗帶到台中，為整體消費市場帶入新氣象，更打造綠建築展現永續發展理念，可望成為台中新一代地標性建築。

台北101 國泰人壽

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