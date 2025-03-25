證交所設立「反詐騙聯防行動專區」 一網打盡15種詐騙類型

為何識詐能力至關重要？隨著科技發展，詐騙手法日益精密，不僅傳統的電話詐騙猖獗，還衍生出數位詐騙，甚至運用AI技術與Deepfake變臉等新型手法，讓人稍有不慎便可能落入陷阱。根據內政部警政署165打詐儀表板的數據顯示，近來每月詐騙件數及金額雖呈逐步下降趨勢，但整體而言，詐騙案件仍時有所聞，顯示識詐教育的推廣需持續深化，透過廣泛宣導與實務案例分享，提升全民防詐意識與應對能力，進一步降低受害風險。

為此，臺灣證券交易所積極推動一系列反詐騙宣傳活動，致力於教育投資人如何識別與預防詐騙，深入解析詐騙手法，以降低投資人的財產損失風險。證交所大力推廣「5D反詐行動」，並於公開資訊觀測站設立「反詐騙聯防行動專區」，讓投資人能夠更清楚辨識詐騙集團的常用手法及媒介，快速區分詐騙類型，由於現今詐騙手法層出不窮，單憑「常識」已難以全面防範，因此投資人必須與時俱進，不斷提升識詐能力，才能有效避開投資陷阱。

「反詐騙聯防行動專區」一網打盡15種詐騙類型

為提升投資人對詐騙的防範意識與警覺性，證交所於2024年8月建置「反詐騙聯防行動專區」，提供證券商即時分享接獲通報的詐騙案例並進行澄清，讓其他證券商及全體投資人能參考與警惕，提高整體市場的防詐能力。為幫助投資人更清楚辨識詐騙集團使用的媒介，並快速分辨詐騙手法，該專區目前規劃了15種類型的詐騙手法，證券商可依個案勾選相關類型，系統將自動新增對應的提醒與警語，以強化投資人對詐騙風險的警覺，降低受害機率。

目前這15種詐騙類型包含：高齡詐騙、推介或診股詐騙、徵才詐騙、IPO 申購詐騙、競價拍賣詐騙、港仙股詐騙、恐嚇威脅詐騙、捏造或虛構之交易模式詐騙、地下期貨詐騙、虛擬資產或加密貨幣詐騙、交友詐騙、人頭帳戶詐騙、非法代操詐騙、未上市櫃股票詐騙以及其他。

證交所表示，希望透過此專區的資訊分享，讓投資人掌握最新的詐騙手法，例如飆股推薦、申購股票、抽獎中籤等。另一方面，證交所也鼓勵證券商一齊出力，積極在專區內分享所接獲的詐騙案例，並落實客戶關懷，共同努力減少投資詐騙案件數量。

這些詐騙手法最常見，證交所致力提升投資人警覺心

證交所統計「反詐騙聯防行動專區」證券商通報的案例，觀察近期常見的詐騙手法多半圍繞在以下這些情境，藉由精心設計各種投資陷阱，誘使投資人掉入圈套。

第一類：高收益、低風險的投資誘惑

詐騙集團會強調「穩賺不賠」「高勝率」「內線明牌」，並展示偽造的獲利證明，加上偽造名人代言影片，例如假冒股神巴菲特、科技大亨馬斯克推薦「絕對獲利」投資計畫，讓民眾信以為真，最終誘導他們投入大筆資金。

第二類：偽裝成專業投資顧問或名人背書

詐騙集團會在Facebook、LINE、Instagram等平台，盜用證券公司名義或知名財經專家的形象，透過限時投資機會發送「投資群組邀請」，吸引投資人加入私人群組，接著一步步誘導投資人投入資金。

第三類：假冒證券公司、知名平台進行詐騙

近期有詐騙集團假冒證券公司（甚至證交所也有被偽冒），建立與官方網站相似但網址不同的假網站或APP，誘導投資人輸入銀行、行動交易APP的帳號密碼，進而盜取個資與資金。

第四類：誘導加入私人投資群組做「包賺計畫」

邀請投資人加入「VIP投資群組」，聲稱提供內線消息、包賺不賠的投資策略，甚至標榜「名師帶單」，營造「群組內部成員都在賺錢」假象，讓投資人降低戒心一步步落入陷阱。為期四週的反詐專題，大力推廣「5D反詐行動」證交所在LINE TODAY理財專區成立「特企專區-證交所防詐」，回顧前兩週主題，第一週聚焦年後慎防詐騙，透過打詐名曲《愛錢的騙子》，呼籲民眾用一首歌的時間冷靜判斷投資風險；第二週則是探討理財方式與投資陷阱，推廣投資反詐必修課，期許將反詐、防詐觀念，深植在每位投資人的腦海中。

第三週的反詐主題是「提升全民識詐能力」，邀請多家證券商分享案例和實用防詐技巧，希望幫助大家將5D反詐行動內化成全民防詐DNA，持續記住5個 Don't原則：「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資名牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」。同時證交所也提到，詐騙行為不僅損害民眾權益，也衝擊投資人對證券市場的信心，讓更多投資人瞭解到「反詐騙」不僅是個人行動，更是社會層面的重要議題。

面對層出不窮的詐騙手法，證交所再次呼籲，投資人若懷疑自己可能遇到詐騙，請冷靜多查證，多加利用內政部警政署165全民防騙網及165專線進行諮詢；或是想查詢更多詐騙案例，請至證交所公開資訊觀測站【反詐騙聯防行動專區】；也可以前往證交所【TWSE證券投資反詐騙專區】掌握最新的反詐資訊！

證交所歡迎全民多加追蹤證交所於LINETODAY「5D防詐專區」。