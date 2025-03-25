這家銀行不動產放款超寬鬆 房貸利率低於3%免排隊

八大公股行庫房貸資金全以辦理新青安政策房貸優先，再加上央行控管措施，使得不少大型銀行因為房貸逼近滿水位，必須拉高房貸利率還要民眾排隊等。不過，王道銀行（2897）因為房貸水位遠低於國銀同業，因此不僅歡迎民眾踴躍申辦房貸，還訂下今年房貸業務量要持續雙位數成長的目標，房貸利率則是落在2.5%到3%之間，比起部分大型公股行庫針對非新青安的一般房貸利率水準還要低。

王道銀行董事長駱怡君指出，過去房貸利率水準偏低，相關放款難有利潤，因此才擬定少做房貸的策略。但是去年以來資金吃緊、房貸利率大幅上升，利潤空間增加，因此王道銀行調整策略積極承作房貸，這也凸顯王道銀「精品銀行」定位、小而美因而具有高度機動彈性的優點。

日前王道銀法說會，公布2024年王道銀房貸餘額大增近19%，房貸餘額來到190億元。今年王道銀內部已經擬定房貸餘額淨增加金額將不小於2024年，維持雙位數的成長率，比起多數大型銀行今年房貸業務量考量資金吃緊或是央行控管而不增反減，王道銀相對顯得無所顧忌，可以大展拳腳。

王道銀高層主管指出，目前王道銀依照銀行法72-2條計算的相關不動產放款水位僅不到20%，距離上限30%的空間相當大，同時也沒有不動產放款集中度過高問題，因此還有很大的房貸承作成長空間，房貸利率也相當於目前市場普遍水準，在2.5%至3%區間，比起部分大型銀行要低，歡迎有需要的民眾申貸。