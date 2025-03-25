川普效應震盪…熱錢出走 台幣貶破33

美國總統川普效應震盪，準備在4月2日宣布對等關稅措施，主要亞幣受挫，昨（24）日全倒，外資淨匯出至少5億到6億美元，新台幣貶5分收33.038元，終結連兩升，再次貶破33元整數關卡，台北及元太外匯總成交量略縮至14.65億美元。

新台幣昨日開盤升至32.95元，惟伴隨台股開高走低，新台幣開盤沒多久，由升轉貶，最低一度貶至33.052元，外資加大匯出力道，新台幣難回到32元字頭，終場以貶值5分收33.038元，失守33元整數關卡。

匯銀主管指出，美元走強，主要亞幣走軟，日圓、人民幣都走貶，新台幣無法一枝獨秀，跟著亞幣走低，早盤開盤沒多久，就貶破33元，外資淨匯出至少5到6億美元，促使新台幣全日走軟，惟央行守在33.04元到33.05元價位，且出口商適逢月底出手拋匯，新台幣獲得實質支撐力道，終場以貶5分收33.038元。

匯銀主管指出，川普關稅的不確定消息，促使美元成為避險貨幣，避險資金流入美元。根據央行統計，昨日美元指數升值0.03％，新台幣貶0.15％，貶值幅度小於主要出口對手國韓元貶值0.32％，其他主要亞幣都走貶，人民幣貶0.06％、星元貶0.2％、日圓貶0.23％。

展望後市，匯銀主管指出，若外資匯出力道不再加劇，月底出口商有拋匯需求調節下，新台幣應短線上演區間波動，在32.8到33.2元震盪。惟川普為重大不確定性因素，且外資持續賣超台股並呈現淨匯出，加上美元走強，新台幣緩步走貶格局不變。