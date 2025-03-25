銀行房貸限額度、限戶數 不動產市場「錢荒」年底前難解

不動產鬧「錢荒」，據實價登錄資料，近三年預售屋大約賣了5.4兆元，以貸款八成來說，今年起市場對房貸的潛在資金需求初估至少逾4兆元、換算平均每年貸款需求至少1兆元，潛在資金需求數量驚人。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這次央行「以金檢取代第八波信用管制措施」，金檢重點主要是緊盯銀行在「不動產放款資金流向」，顯見接下來市場對房貸資金需求依舊緊繃，認為政府對銀行的「道德勸說、自主改善計畫」至少到今年第3季末，因此今年底前市場仍將上演不動產錢荒窘境。

曾敬德分析，由於房市步入新建案交屋高峰期，現在部分建案交屋提供的方案中，銀行房貸不是受限額度、就是限戶數，讓建商只能採取「多家銀行方案擠額度」，類似「交屋聯貸案」方式進行；另有建案提供給買方的四、五家房貸方案中，還包括農會，借此避免客戶申貸碰壁。

據實價登錄資料顯示，2022年國內預售屋銷售金額約近1.3兆元，其中又以新北市成交金額居六都暨新竹縣市最高、達2,624.9億元，其次為台中市約達2,466億元，光是兩大都會區就賣了超過5,000億元的預售屋。2023年全國預售屋成交金額進一步擴增至1.72兆元，新北市、台中市依舊是預售屋銷售冠亞軍，金額各達3,900.3億元、3496.9億元；2024年全國預售屋買氣大爆發，全年銷售金額約高達2.37兆元，台中市直接超車新北市，成交金額衝破5,000億元、達5,248.8億元，躍居六都預售屋買氣王，新北市則是熱賣4,204.2億元，光台中市與新北市預售屋銷售就賣了快1兆元、較兩年前大增85.7%。

曾敬德表示，目前銀行還是傾向收回房貸資金，且不少個案寬限期到期不給展延，就是希望快點回收本金；而銀行資金回收同時，也控管房貸資金申請流出的速度，確保資金要留給首購、都更與企業投資發展，因此當前不動產錢荒的狀況短時間難以大幅改善，在未來一年銀行釋出的房貸資金吃緊下，接下來預售屋買方也必須各顯神通，尤其名下已經有房貸的客戶，需留意不好借貸的問題。