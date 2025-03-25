玉山金單車環島 千里傳愛

玉山金控（2884）長期致力推廣運動風氣，打造關懷同仁健康安全的幸福職場，3月舉辦「單車環島．千里傳愛」活動，並參與墾丁「Xtrail 100越野跑挑戰賽」，號召員工、顧客與民眾以友善環境的方式，參與各種運動，享受健康的樂活人生。

九度舉辦的「玉山單車環島．千里傳愛」活動，今年由來自全台的40位主管同仁組成單車騎隊，以十天的時間完成近1,000公里的環台之旅，秉持著「團結共行」的精神，為健康、團隊、公益而騎，同時也將關懷學童的公益概念注入活動中，由玉山銀行捐贈1,000萬元支持「關懷學童專案」，將這份愛心延伸傳遞，用以幫助5,000名學童能夠安心就學、快樂成長。

此外，玉山銀行也積極響應國際賽事，自2019年開始贊助「XTERRA全球越野三項巡迴賽」，今年3月15與16日兩天邀請30多位員工及貴賓共同參與「Xtrail 100越野跑挑戰賽」。賽道上結合了墾丁獨特的自然風貌，包含草原、珊瑚礁地形、河谷以及砂石路段等，本次的會場布置、獎牌及獎盃也採用可循環的再生素材，希望讓國際上更多人認識台灣這塊美麗的土地，也持續推廣永續及環保理念。

除了舉辦單車環島及參與越野賽事，更連續18年推動玉山盃全國青棒錦標賽、連續四年投入玉山莒光盃全國排球賽，自2024年起也與中華射箭協會共同舉辦「玉山射箭國手選拔賽」。另外，於內部辦公大樓規畫運動健身中心、成立多項運動社團、舉辦健康管理班等活動，讓員工擁有良好的體力及意志力，實現工作和運動的平衡。未來，玉山將持續以實際行動推廣運動的永續發展，讓國際、社會關注到台灣體育領域的軟實力。