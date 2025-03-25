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TWQR 乘車碼開通 九銀行先行

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄報導

一卡通與財金公司攜手，協同公股銀行、中華郵政等先導機構，共同推動交通乘車碼支付標準化，昨（24）日於高雄舉行記者會宣告「TWQR乘車碼」正式上線，並開啟「TWQR乘車碼」一碼通行全台的新里程碑。

財金公司董事長林國良表示，財金公司協同金融機構共同制定「QR Code」共通支付標準，並串聯起「銀行」及「電支機構」兩大支付體系，將「QR Code」共通支付標準升級為「TWQR」，也就是台灣「QR Code」，讓不論是都市或是鄉村的每一位台灣民眾，都可共享行動支付的便利。

財金公司昨偕同一卡通公司開通「TWQR乘車碼」服務，將「TWQR」延伸到交通場域，除了讓我國民眾可以「輕鬆掃碼、南北走透透」，也將持續與國外支付業者洽商合作，期望未來讓外國旅客也可以一支手機遊遍台灣，並促進在地觀光產業發展與人文交流。

一卡通公司董事長廖泰翔表示，iPASS一卡通積極布建支付基礎建設拓展跨領域連結，延展電子支付應用，攜手政府及產業夥伴，對齊TWQR政策建構具包容、安全、韌性及永續特質的支付生態圈，加速推動數位支付應用，提供民眾更便捷、多元的金融服務。

為了吸引全台旅客搶先體驗，臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行（2801）、兆豐銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政等九家金融機構於今年4月15日至12 月3日起共同祭出超優惠回饋，使用「TWQR乘車碼」搭乘大眾運輸，只要掃碼支付票價成功，即可享每筆100%全額回饋。

一卡通 中華郵政

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