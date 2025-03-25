快訊

今晴熱如夏！明後天飆35度以上高溫 周五驟雨又溼冷如冬

傳對等關稅範圍縮小…經濟可免衰退 美股道瓊漲近600點、那指勁揚2.27%

聽新聞
0:00 / 0:00

數位帳戶定存優利上看2.2%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

數位帳戶近年快速興起，據統計截至去年第4季底，全體銀行數已達2,446.3萬餘戶，幾乎是每個國人都至少有一個數位帳戶。為幫小資族實現人生的第一桶金，包含樂天銀行、王道銀行（2897）、台新銀Richart等都推出至少六個月天期的台幣定存方案，讓民眾不用頻繁將資金移動帳戶也能輕鬆享優利。

樂天國際銀行宣布推出6個月優利定存專案，自即日起至4月30日止，凡於2024年12月31日至2025年4月29日成功開立樂天國際銀行數位存款帳戶的新戶，即可享有6個月2%的優利定存方案，存款金額無上限，最低起存金額僅需1萬元。另外，樂天國際銀行針對長期存款客戶的服務需求，推出存款優惠方案，客戶每月可將「前月月平均活儲餘額增額」的50% 轉存為一年期定存，並享有2.2%存款優惠利率，每筆起存額為新台幣1萬元。

王道銀行在3月底前推出新台幣6個月期年利率2.2%的新資金優惠定存專案，單筆起存金額最低2萬元起，單筆上限最高300萬元，每人可開立最多99筆，採複利計息，到期一次給付。另外，王道銀行也推出9個月期年利率1.99%優惠定存專案，單筆起存金額同樣最低2萬元起，最高新台幣300萬元，活動時間到4月30日截止。

台新銀行指出，在投資市場波動大的時代，定存是平衡整體投資組合風險的理想選擇。因此台新Richart即日起至4月30日止推出「新資金新台幣優利定存專案」，只要以新資金存入Richart數位帳戶，即可享6個月高達2%的優惠利率，每筆定存承作金額為1萬元至300萬元，每人限承作一筆。

台幣 客戶 成功

延伸閱讀

經典賽／曾豪駒接教頭要先與樂天溝通 蔡其昌：不想情勒

26歲只有1萬存款很慘嗎？ 釣出大批網友搖頭：贏過一票人

平均一晚800元！台東富野酒店歡慶10周年 推超殺專案

敗家子？一口氣買3隻手機送同學 重慶13歲男生1個月花光全家17.2萬存款

相關新聞

五大壽險搶富豪戶開戰 金管會放行保單質借、向銀行融資買保險兩大業務

金管會擬開放壽險業的「高資產客戶」可用保險契約做擔保向銀行做質借（稱保單質借），及向銀行融資買保單（稱保費融資）兩大業務...

合庫金2024年連三年配1元股利

合庫金董事會昨（24）日通過2024年度股利分派，每股配發現金股利0.7元加上股票股利0.3元，已連續三年配發1元股利。...

王道銀評估美鳳凰城設點

王道銀行2025年加速擴張海外市場，繼新申設澳洲、新加坡據點上半年陸續開業後，王道銀美國子行評估跟著台積電美國設廠腳步，...

玉山金單車環島 千里傳愛

玉山金控長期致力推廣運動風氣，打造關懷同仁健康安全的幸福職場，3月舉辦「單車環島．千里傳愛」活動，並參與墾丁「Xtrai...

保單質借、保費融資試辦 壽險業者擔心錢被銀行挖走

高雄資產專區中，金管會准試辦保單質借、及保費融資兩大業務，由銀行、壽險和客戶（要保人）簽三方合約，客戶需以「保單權利轉讓...

數位帳戶定存優利上看2.2%

數位帳戶近年快速興起，據統計截至去年第4季底，全體銀行數已達2,446.3萬餘戶，幾乎是每個國人都至少有一個數位帳戶。為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。