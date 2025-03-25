數位帳戶定存優利上看2.2%

數位帳戶近年快速興起，據統計截至去年第4季底，全體銀行數已達2,446.3萬餘戶，幾乎是每個國人都至少有一個數位帳戶。為幫小資族實現人生的第一桶金，包含樂天銀行、王道銀行（2897）、台新銀Richart等都推出至少六個月天期的台幣定存方案，讓民眾不用頻繁將資金移動帳戶也能輕鬆享優利。

樂天國際銀行宣布推出6個月優利定存專案，自即日起至4月30日止，凡於2024年12月31日至2025年4月29日成功開立樂天國際銀行數位存款帳戶的新戶，即可享有6個月2%的優利定存方案，存款金額無上限，最低起存金額僅需1萬元。另外，樂天國際銀行針對長期存款客戶的服務需求，推出存款優惠方案，客戶每月可將「前月月平均活儲餘額增額」的50% 轉存為一年期定存，並享有2.2%存款優惠利率，每筆起存額為新台幣1萬元。

王道銀行在3月底前推出新台幣6個月期年利率2.2%的新資金優惠定存專案，單筆起存金額最低2萬元起，單筆上限最高300萬元，每人可開立最多99筆，採複利計息，到期一次給付。另外，王道銀行也推出9個月期年利率1.99%優惠定存專案，單筆起存金額同樣最低2萬元起，最高新台幣300萬元，活動時間到4月30日截止。

台新銀行指出，在投資市場波動大的時代，定存是平衡整體投資組合風險的理想選擇。因此台新Richart即日起至4月30日止推出「新資金新台幣優利定存專案」，只要以新資金存入Richart數位帳戶，即可享6個月高達2%的優惠利率，每筆定存承作金額為1萬元至300萬元，每人限承作一筆。