王道銀評估美鳳凰城設點

王道銀行（2897）2025年加速擴張海外市場，繼新申設澳洲、新加坡據點上半年陸續開業後，王道銀美國子行評估跟著台積電美國設廠腳步，前往鳳凰城設辦事處，並強化美國子行企金業務掌握台積電供應鏈移轉商機，香港分行則是申請財管業務，目標海外獲利比重從目前的近四成，再拉高到超過五成。

王道銀董事長駱怡君昨（24）日 指出，王道銀澳洲雪梨辦事處本月6日已開業，將盡速申請升格分行，以創投形式進駐新加坡設點預計第2季內開業，做為東南亞的戰略平台，而美國子行今年要多角化業務。