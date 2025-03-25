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合庫金2024年連三年配1元股利

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

合庫金董事會昨（24）日通過2024年度股利分派，每股配發現金股利0.7元加上股票股利0.3元，已連續三年配發1元股利。值得注意的是，合庫金現金股息比重逐年提升，從2022年0.5元、2023年0.65元到2024年0.7元，現金比重已占七成。

合庫金2024年稅後純益192.1億元，較2023年成長10.8%，每股稅後純益（EPS）1.26元。此次盈餘分配率79.3%。近五年盈餘分配率約85%左右。今年預計發出106.5億元現金。以昨收盤價24.45元計，股息殖利率約4%。

合庫金已連續三年配發1元股利。2012至2016年也連續五年配發1元。截至21日，合庫金股東人數達43萬人。今年股東會訂於6月20日召開，屆時將盈餘分派案提請股東會承認。

14家金控去年自結獲利逼近6,000億元，創史上新高，市場期待股利行情，各金控近期將陸續揭曉。本月初公布的玉山金（2884）每股配發現金股利1.2元、股票股利0.1元。總計發出192億元現金。以昨收盤價計，現金殖利率約4%，料屬金控前段班水準。今年股東會訂於6月13日召開。

玉山金2024年EPS為1.63元，本次盈餘分配率約80%。董事長黃男州近日表示，由於玉山股本達1,600億元，已是金控第四大，未來幾年股利以絕大部分現金為主，意即占比九成以上，且分配率80%屬合適範圍；控制股本不過於膨脹亦為未來可能併購等所需資本額保留空間。

元大金14日董事會通過，每股配發現金股利1.55元加上股票股利0.3元，現金股利及總股利1.85元均創新高，預計發出200億元現金。以昨收盤價35.1元計，現金殖利率約4.4%。

玉山 現金股利

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