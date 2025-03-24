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富豪保單融資放行！金控狂歡 獨立壽險為何愁？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。聯合報系資料照
金管會。聯合報系資料照

高雄資產專區中，金管會准試辦保單質借、及保費融資兩大業務，由銀行、壽險和客戶（要保人）簽三方合約，客戶需以「保單權利轉讓」約據提供給銀行做擔保品，再由銀行借款給該客戶。

金管會想像的是，一、大戶將手上保單質借給銀行，從銀行獲得資金後，再買新保單（稱保單質借）；二、跟銀行借了一筆錢，直接去買新保單（稱保費融資），大戶享槓桿套利，銀行可賺放款利息，壽險又多賣新保單，簡直三贏。

惟理想很豐滿，現實很骨感。一家壽險高層坦言「保單質借」路徑中，大戶從銀行獲取資金，幾乎不會再買新保單，多是投入高息海外債、股票、基金，壽險根本沒大單入帳，保單還變成銀行的，談何商機。

「保費融資」也許較有商機，因大戶跟銀行融資的目的就是得買保單，但業者擔心的是，銀行為了即時掌握保價金，壽險得將客戶資料「分享」給銀行，最終大單客戶被銀行挖走。

據了解，這兩項業務，以壽險金控集團商機最大，因子壽險保單抵押給子銀行，就算資金轉買海外債，依舊留在集團內，子壽險保單也避免被解約；保費融資更好，子壽險可透過子銀行賣新保單。

但獨立壽險業得先慎選合作銀行，雙方建立平台系統，讓資訊共享，避免自家保單大戶被銀行挖走，成本效益得撥一撥算盤。

對大戶來說，最大風險是，過去跟保險公司做保單借款，當無法還錢時，保險公司可用保價金墊繳、或減額；未來借錢對象變成銀行，一旦還不出錢，銀行可逕自強制執行該保單，可能繳了20年保單瞬間失效，失去保障。

保單 保費 壽險業

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