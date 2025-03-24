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壽險5強搶攻富豪戶保單！融資、質借 金管會門開了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會擬開放壽險業的「高資產客戶」可用保險契約做擔保，向銀行做質借（稱保單質借），及向銀行融資買保單（稱保費融資）兩大業務，目前已有財管執照的國泰、富邦、新光、南山及凱基等5大壽險可直接開辦，又以壽險金控集團商機最大，正式敲響搶大保單戰鼓。

目前壽險業本就可兼營財管，但對高資產客戶未有統一定義，均由業者自訂。金管會認為高資產客戶的投資風險與商品複雜度較高，也涉及跨業金融商品投資，研擬修改「壽險業辦理財富管理業務應注意事項」

金管會在21日邀壽險業者討論，有三大重點，一、申請財管執照的四大要件，二、明定高資產客戶的定義，三、可承辦的業務範圍。

一、壽險業承辦高資產客戶財管業務，需符合適足率、守法性、有設風控長及公平待客前80%者等四大要件。金管會官員說，既有5家已核准者，免再重新申請可依新規開辦，至於第6家可在該規定修正後，最快上半年遞件申請。

二、明定「高資產客戶」定義：一、已符合銀行高資產客戶標準，二、年繳保費逾500萬元並給逾1億元財力聲明書，二擇一即可。若單以銀行業高資產客戶數來看，開辦財管的壽險業至少已有逾1.2萬富豪戶「基本盤」商機。

三、可承辦業務內容，一、壽險財管業務員及合作銀行通路都可對大戶賣保單，二、准推介銀行、證期貨等金融商品將適用金控共銷、或非金控的合作推廣業務範圍。

這次配合亞資中心，也准許大戶可用保險契約做擔保，向銀行做質借（稱保單質借），或向銀行融資買保單（稱保費融資）。保單範圍，限具有保價金、或是帳戶價值的壽險、年金險（含投資型壽險、投資型年金險）。

簡單說，大戶在境內壽險、或年金險（DIU）可向境內外銀行（OBU或DBU）做質借、或成為擔保的保費融資，該項業務不限高雄專區，全省可通行；銀行業則可採台北收件，再轉送到高雄受理即可。

一家壽險業者說，金管會未來對業者做財管，既要申請執照，又統一定義高資產客戶，希望認定或後續複審作業可再鬆綁或簡化。

保單質借、及保費融資機制，也需由銀行、壽險和客戶（要保人）簽三方合約，客戶需以「保單權利轉讓」約據提供給銀行作擔保品，一旦客戶無法還款，銀行可逕自強制執行。

壽險圈認為，與其做「保單質借」銀行需即時得知客戶保單保價金，壽險業得將保單大戶資料分享給銀行，擔心大戶被挖走，不如做「保費融資」資金用途限買大保單才較有商機。據了解，以壽險金控集團利基最大。

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