快訊

陸配「亞亞」居留期限剩最後一天 發一封信聲明：留台爭取應有權利

美股早盤／川普對等關稅留餘地？道指勁漲455點 特斯拉漲5%

聽新聞
0:00 / 0:00

近三年預售屋賣破5兆元、房貸資金卻收緊 專家：房市持續鬧「錢荒」

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據實價登錄統計顯示，2022年全台預售賣近1.3兆元，2023年預售賣逾1.7兆元，2024年預售賣近2.4兆元，近三年預售就賣約5.4兆元，即使扣除交屋償還的土建融金額，未來需要的房貸資金數量仍相對驚人。信義房屋提供
據實價登錄統計顯示，2022年全台預售賣近1.3兆元，2023年預售賣逾1.7兆元，2024年預售賣近2.4兆元，近三年預售就賣約5.4兆元，即使扣除交屋償還的土建融金額，未來需要的房貸資金數量仍相對驚人。信義房屋提供

雖然央行20日理監事會議釋出對房市採取「金檢取代第八波管制」，不過市場未來對於房貸資金需求仍很殷切，據實價登錄統計顯示，2022年全台預售賣近1.3兆元，2023年預售賣逾1.7兆元，2024年預售賣近2.4兆元，近三年預售就賣約5.4兆元，即使扣除交屋償還的土建融金額，未來需要的房貸資金數量仍相對驚人。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這次央行「以金檢取代第八波信用管制措施」，金檢重點主要是緊盯銀行在「不動產放款資金流向」，顯見接下來市場對房貸資金需求依舊緊繃，認為政府對銀行的「道德勸說、自主改善計畫」至少到今年第3季末，因此今年底前房市仍將上演「不動產錢荒」窘境。

曾敬德表示，目前銀行還是傾向收回房貸資金，且不少個案寬限期到期不給展延，就是希望快點回收本金；而銀行資金回收同時，也控管房貸資金申請流出的速度，確保資金要留給首購、都更與企業投資發展，因此當前不動產錢荒的狀況短時間難以大幅改善。

曾敬德指出，在未來一年銀行釋出的房貸資金吃緊下，接下來即將步入交屋的預售屋買方也必須各顯神通，尤其名下已經有房貸的客戶，需留意可能會出現貸款成數不足，或不好借貸的問題。

房市 房貸

延伸閱讀

2025智慧零碳城市論壇在台登場 聯合國歐盟EAI專家來台分享

回應川普危機！加拿大4月28日國會大選 專家曝勝負取決2關鍵

曾賤賣珍貴玻璃窗 費城教堂無力還貸遭法拍

信用管制奏效 五大銀行前2月新承做房貸年減234億元

相關新聞

富豪保單融資放行！金控狂歡 獨立壽險為何愁？

高雄資產專區中，金管會准試辦保單質借、及保費融資兩大業務，由銀行、壽險和客戶（要保人）簽三方合約，客戶需以「保單權利轉讓...

近三年預售屋賣破5兆元、房貸資金卻收緊 專家：房市持續鬧「錢荒」

雖然央行20日理監事會議釋出對房市採取「金檢取代第八波管制」，不過市場未來對於房貸資金需求仍很殷切，據實價登錄統計顯示，...

川普上任未打亂王道銀海外布局 董座駱怡君：看準美國利多

近年國內許多金控、銀行朝海外擴張，王道銀行也積極布局國外。王道銀行董事長駱怡君表示，今年將加重海外事業，目前觀察到美國政...

近三年預售屋賣約5.4兆元 業者：未來房貸資金需求驚人

中央銀行理監事會未祭出第八波選擇性信用管制，不過，原先的第七波選擇性信用管制就已讓房屋貸款不易申請，而業者表示，2022...

陽明山探勘地熱惹民怨 經濟部：正封閉井坑

政府積極要發展地熱，去年在陽明山馬槽進行地質鑽探，對外說明成果豐碩，但民眾黨立委黃國昌表示，陽明山有居民、旅客投訴，井坑...

王道銀董座駱怡君：企業關心供電穩定更勝於漲電價

電價又將調漲引發全民關注，電價費率審議會預計在3月底前開會，電價上漲並傳出數個版本。針對此一熱話題，王道銀行（2897）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。