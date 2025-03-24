近三年預售屋賣破5兆元、房貸資金卻收緊 專家：房市持續鬧「錢荒」

雖然央行20日理監事會議釋出對房市採取「金檢取代第八波管制」，不過市場未來對於房貸資金需求仍很殷切，據實價登錄統計顯示，2022年全台預售賣近1.3兆元，2023年預售賣逾1.7兆元，2024年預售賣近2.4兆元，近三年預售就賣約5.4兆元，即使扣除交屋償還的土建融金額，未來需要的房貸資金數量仍相對驚人。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這次央行「以金檢取代第八波信用管制措施」，金檢重點主要是緊盯銀行在「不動產放款資金流向」，顯見接下來市場對房貸資金需求依舊緊繃，認為政府對銀行的「道德勸說、自主改善計畫」至少到今年第3季末，因此今年底前房市仍將上演「不動產錢荒」窘境。

曾敬德表示，目前銀行還是傾向收回房貸資金，且不少個案寬限期到期不給展延，就是希望快點回收本金；而銀行資金回收同時，也控管房貸資金申請流出的速度，確保資金要留給首購、都更與企業投資發展，因此當前不動產錢荒的狀況短時間難以大幅改善。

曾敬德指出，在未來一年銀行釋出的房貸資金吃緊下，接下來即將步入交屋的預售屋買方也必須各顯神通，尤其名下已經有房貸的客戶，需留意可能會出現貸款成數不足，或不好借貸的問題。