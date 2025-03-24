川普上任未打亂王道銀海外布局 董座駱怡君：看準美國利多

近年國內許多金控、銀行朝海外擴張，王道銀行也積極布局國外。王道銀行董事長駱怡君表示，今年將加重海外事業，目前觀察到美國政府在內部施予較多資源，加上減稅等利多因素，對旗下子公司美國華信銀行間接帶來益處。

王道銀行今天舉辦媒體春酒，包含旗下子公司中華票券、美國華信銀行多位高層共同出席。駱怡君表示，去年王道銀行營收表現亮眼，EPS達到1元，今年將著重海外布局，分別為子公司美國華信銀行、王道銀行澳洲辦事處及新加坡的東南亞戰略平台。

過往王道銀行海外營收高比例是香港分行，駱怡君說，今年希望子公司美國華信銀行能分散獲利來源，而過去在美國業務多是CRE（商用不動產），未來希望能讓業務多元化，服務當地群眾，做當地的企業金融、個人金融，在當地建立品牌。

針對媒體提問台積電對美擴大投資，華信銀是否鎖定商機。駱怡君表示，王道銀行是少數在美國擁有子公司的集團，能提供更完善的服務，加上最近跡象，美國國內政策給予較多資源，加上減稅相關利多，這確實能對子行帶來益處。

駱怡君指出，王道銀行相當重視美國子行的業務，也派了王道銀行總經理李芳遠至美國子行擔任董事長。

駱怡君指出，現在考慮拓展海外業務，也須慎選市場，如日本相對封閉不好打入，應挑對戰場押重寶進入，因此美國、澳洲是未來重心。

王道銀行總經理暨美國華信銀行董事長李芳遠表示，目前華信銀在加州已有八家分行，暫時不考慮增加據點，另外，現在華信銀資本額達2億多美元，也不需擴大。

面對媒體提問，川普政策是否打亂華信銀在美國的計畫，李芳遠指出，雖然川普上任使得市場不確定因素增加，不過個別公司不會受川普上任影響，業務還是有的，他強調，沒有不景氣只有不增氣，就算景氣差仍有辦法賺錢，慎選客戶是關鍵。