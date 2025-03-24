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合庫響應公益減碳 去年減碳量相當2.43座大安森林公園

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為減緩地球暖化及重視氣候變遷，合庫金控暨7家子公司連續4年參與全球性最大自發性公益減碳活動「Earth Hour Taiwan地球一小時」，3月22日晚上8時30分再次響應「世界關燈日」，全面關閉營運據點橫、直式招牌及不必要之照明設備與耗電產品一小時，透過隨手關燈的舉動，讓大眾正視氣候變遷與節能減碳等環境議題。

合庫為展現守護地球之決心，透過提升能源使用效能、實施調整燈具配置及減盞、舉辦節電競賽、結合政府節能診斷服務、力行綠色採購及導入國際標準管理制度等具體作為，自2021年起推動「合作節能 金庫減碳」、「汰換與減盞照明燈具」及「空調設備節能改善」專案，2024年合計節電量約1,898,159度，減少的碳排放量約937.7公噸CO2e，相當於2.43座大安森林公園的年吸碳量。

為守護生物多樣性，合庫3月獲得財政部國有財產署肯定及頒發感謝狀，透過贊助「社團法人台灣濕地保護聯盟」及「社團法人台灣黑面琵鷺保育學會」，共同認養青鯤鯓鹽田濕地及復育黑面琵鷺棲地，並使用全球直播方式讓更多民眾了解黑面琵鷺的生活習性與生存挑戰，提升大眾對濕地保育的認識。另協助農業部水產試驗所澎湖漁業生物研究中心執行海草復育及與國立中山大學協力推展海洋永續發展及海洋生物保育，保護諸多瀕危或受脅物種，維護當地豐富生態圈，免除自然資源遭受破壞，確保生物多樣性。

合庫為邁向2050淨零排放，持續推動各項節能作為獲各界肯定，2021年參選環境部第6屆「國家企業環保獎」榮獲銀級獎、參加「2024臺北市零碳標竿獎」獲得工商產業乙組優等獎，並再度入選道瓊永續指數(DJSI)「世界指數」、「新興市場指數」成分股，不僅排名銀行組台灣公股第一，更名列全球第三，114年1月獲環境部審議通過以五家分行自願減量專案，專案投入期間10年，預估每年減少24公噸CO2e，10年共計減少240公噸CO2e，成為金融業首例取得此項殊榮。

展望未來，合庫將持續發揮金融影響力，推動永續發展良善循環，帶領供應商與企業共同淨零轉型，不斷精進ESG各面向，與各界攜手共創地球永續之願景。

合庫金 黑面琵鷺

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