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外資匯出亞幣走弱 新台幣貶5分收33.038元

中央社／ 台北24日電

美國總統川普關稅措施為市場帶來不確定性，台股今天開高走低，下跌百點，外資匯出加上亞洲貨幣全數走弱下，拖累新台幣匯市，新台幣兌美元今天收盤收33.038元，貶5分，終結連2升，台北及元太外匯市場總成交金額為14.65億美元。

台股今天開高震盪收低，由紅翻黑，終場下跌102.46點，指數收在22106.64點，年線22313點關卡得而復失，成交值新台幣2446.46億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超121.53億元。

外匯交易員表示，台股開高走低，外資持續匯出下，新台幣盤中一度貶至33.052元，雖然盤中有出口商拋匯支撐，但最終還是失守33元關卡；新台幣兌美元今天開盤價為32.99元，最高32.99元、最低33.052元，最後收33.038元。

外匯交易員指出，川普預計4月宣布新一波關稅措施，對市場帶來高度不確定性，雖然鄰近月底，出口商有拋匯需求，對新台幣應有一定支撐，但預計短期還是要看外資在台股動向跟川普相關措施而定。

根據中央銀行下午統計，避險需求升溫下，美元指數走揚0.03%，亞洲貨幣走弱，人民幣貶0.06%，新台幣貶0.15%，新加坡幣下滑0.2%，日圓挫0.23%，韓元大貶0.32%。

台股 新台幣

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